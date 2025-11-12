Генштаб підтвердив ураження заводу "Ставролєн" та складу боєприпасів окупантів

$42.010.06
48.610.07
ukenru
12 листопада, 15:53 • 20637 перегляди
В четвер майже по всій Україні вимикатимуть світло протягом доби - Укренерго
12 листопада, 15:00 • 50149 перегляди
Міністр енергетики Гринчук подала у відставкуPhoto
12 листопада, 14:21 • 46714 перегляди
Перетин кордону Міндічем перевірили: у ДПСУ кажуть, усі документи були, обмежень про заборону виїзду щодо нього не встановлювалося
12 листопада, 13:55 • 50035 перегляди
"Міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах" — заява Зеленського
Ексклюзив
12 листопада, 13:38 • 47893 перегляди
Інцидент на матчі “Олександрія” - “Полісся”: що кажуть в поліції
12 листопада, 12:03 • 43904 перегляди
ЗСУ відійшли з позицій біля Рівнопілля на Запоріжжі
Ексклюзив
12 листопада, 07:33 • 59836 перегляди
Як підготувати організм до зими: поради лікарки-дієтологині
12 листопада, 06:19 • 62882 перегляди
Уряд відсторонив Галущенка від посади міністра юстиції
11 листопада, 15:57 • 82367 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132012 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ексвикладач харківського вишу розробляв рф креслення для створення "Гераней" – йому оголосили підозру12 листопада, 15:34 • 16518 перегляди
Демократи США оприлюднили документи Епштейна: Трамп "знав про дівчат"12 листопада, 15:49 • 12844 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 22945 перегляди
ЄС може завтра перерахувати Україні транш на 6 млрд євро12 листопада, 17:36 • 6612 перегляди
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto20:00 • 13114 перегляди
Публікації
Відбір на ЧС-2026: збірна України завтра зіграє проти ФранціїPhoto12 листопада, 14:08 • 50702 перегляди
МОН проведе вибори ректора Державного біотехнологічного університету впродовж пів року12 листопада, 11:10 • 69528 перегляди
Планування бюджету на різдвяні святаPhoto12 листопада, 11:09 • 45804 перегляди
Фініки: користь і шкодаPhoto12 листопада, 08:20 • 65150 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132012 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Денис Шмигаль
Ліндсі Грем
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Полтавська область
Ватикан
Реклама
УНН Lite
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto20:00 • 13206 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 23041 перегляди
Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder 12 листопада, 09:10 • 22552 перегляди
Серіал "Чужий: Земля" продовжено на другий сезонVideo12 листопада, 07:09 • 61797 перегляди
Люди майже не відрізняють створену ШІ музику від справжньої - опитування12 листопада, 06:57 • 62011 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Соціальна мережа
Опалення
Starlink

Генштаб підтвердив ураження заводу "Ставролєн" та складу боєприпасів окупантів

Київ • УНН

 • 2792 перегляди

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження заводу "Ставролєн" у Ставропольському краї рф, що виробляє полімери для військової техніки та БпЛА. Також уражено склад боєприпасів у Новий Світ Донецької області.

Генштаб підтвердив ураження заводу "Ставролєн" та складу боєприпасів окупантів

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження заводу "Ставролєн" у Ставропольському краї рф та складу боєприпасів на тимчасово окупованій території Донецької області, пише УНН.

У рамках зниження можливостей виробництва нафтохімічної продукції для потреб воєнно-промислового комплексу російського агресора підрозділи Сил оборони України уразили інфраструктуру ТОВ "Ставролєн" (Будьоновськ, Ставропольський край, рф)

- повідомили у Генштабі.

Завод, як зазначається, має повний цикл переробки вуглеводневої сировини та випускає полімери для виробництва композитних матеріалів, корпусних деталей, ущільнень та ізоляції для різного роду техніки армії рф. Серед іншого виробляє і складові частини до БпЛА.

"Зафіксовано численні вибухи та пожежу в районі цілі. Результати ураження уточнюються", - ідеться у повідомленні.

Окрім того, з метою зниження наступальних спроможностей противника, уражено склад боєприпасів на тимчасово окупованій території в н.п. Новий Світ Донецької області. Зафіксовано ураження цілі та вибухи. Ступінь завданих збитків уточнюється

- поінформували у Генштабі.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України. Далі буде! Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф11.11.25, 15:20 • 56367 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Донецька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна