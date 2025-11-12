Генштаб підтвердив ураження заводу "Ставролєн" та складу боєприпасів окупантів
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження заводу "Ставролєн" у Ставропольському краї рф, що виробляє полімери для військової техніки та БпЛА. Також уражено склад боєприпасів у Новий Світ Донецької області.
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження заводу "Ставролєн" у Ставропольському краї рф та складу боєприпасів на тимчасово окупованій території Донецької області, пише УНН.
У рамках зниження можливостей виробництва нафтохімічної продукції для потреб воєнно-промислового комплексу російського агресора підрозділи Сил оборони України уразили інфраструктуру ТОВ "Ставролєн" (Будьоновськ, Ставропольський край, рф)
Завод, як зазначається, має повний цикл переробки вуглеводневої сировини та випускає полімери для виробництва композитних матеріалів, корпусних деталей, ущільнень та ізоляції для різного роду техніки армії рф. Серед іншого виробляє і складові частини до БпЛА.
"Зафіксовано численні вибухи та пожежу в районі цілі. Результати ураження уточнюються", - ідеться у повідомленні.
Окрім того, з метою зниження наступальних спроможностей противника, уражено склад боєприпасів на тимчасово окупованій території в н.п. Новий Світ Донецької області. Зафіксовано ураження цілі та вибухи. Ступінь завданих збитків уточнюється
"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України. Далі буде! Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф11.11.25, 15:20 • 56367 переглядiв