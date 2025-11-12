$41.960.02
08:32 • 2696 просмотра
рф снова атаковала энергетику, графики отключений действуют круглосуточно - Минэнерго
Эксклюзив
07:33 • 13261 просмотра
Как подготовить организм к зиме: советы врача-диетолога
06:19 • 41906 просмотра
Правительство отстранило Галущенко от должности министра юстиции
11 ноября, 19:55 • 44289 просмотра
Сырский заявил, что враг захватил три населенных пункта на Запорожье
11 ноября, 15:57 • 65734 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 102027 просмотра
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
11 ноября, 13:20 • 50685 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
11 ноября, 13:01 • 80351 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Эксклюзив
11 ноября, 12:30 • 66110 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
11 ноября, 09:41 • 24831 просмотра
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
публикации
Эксклюзивы
Графики отключений электроэнергии
Генштаб подтвердил поражение завода "Ставролен" и склада боеприпасов оккупантов

Киев • УНН

 • 784 просмотра

Генштаб ВСУ подтвердил поражение завода "Ставролен" в Ставропольском крае рф, производящего полимеры для военной техники и БпЛА. Также поражен склад боеприпасов в Новый Свет Донецкой области.

Генштаб подтвердил поражение завода "Ставролен" и склада боеприпасов оккупантов

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение завода "Ставролен" в Ставропольском крае рф и склада боеприпасов на временно оккупированной территории Донецкой области, пишет УНН.

В рамках снижения возможностей производства нефтехимической продукции для нужд военно-промышленного комплекса российского агрессора подразделения Сил обороны Украины поразили инфраструктуру ООО "Ставролен" (Буденновск, Ставропольский край, рф)

- сообщили в Генштабе.

Завод, как отмечается, имеет полный цикл переработки углеводородного сырья и выпускает полимеры для производства композитных материалов, корпусных деталей, уплотнений и изоляции для различного рода техники армии рф. Среди прочего производит и составные части к БПЛА.

"Зафиксированы многочисленные взрывы и пожар в районе цели. Результаты поражения уточняются", - говорится в сообщении.

Кроме того, с целью снижения наступательных возможностей противника, поражен склад боеприпасов на временно оккупированной территории в н.п. Новый Свет Донецкой области. Зафиксировано поражение цели и взрывы. Степень нанесенного ущерба уточняется

- проинформировали в Генштабе.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить рф прекратить вооруженную агрессию против Украины. Дальше будет! Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.

Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ11.11.25, 15:20 • 50688 просмотров

Юлия Шрамко

