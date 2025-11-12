Генштаб подтвердил поражение завода "Ставролен" и склада боеприпасов оккупантов
Киев • УНН
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение завода "Ставролен" в Ставропольском крае рф и склада боеприпасов на временно оккупированной территории Донецкой области, пишет УНН.
В рамках снижения возможностей производства нефтехимической продукции для нужд военно-промышленного комплекса российского агрессора подразделения Сил обороны Украины поразили инфраструктуру ООО "Ставролен" (Буденновск, Ставропольский край, рф)
Завод, как отмечается, имеет полный цикл переработки углеводородного сырья и выпускает полимеры для производства композитных материалов, корпусных деталей, уплотнений и изоляции для различного рода техники армии рф. Среди прочего производит и составные части к БПЛА.
"Зафиксированы многочисленные взрывы и пожар в районе цели. Результаты поражения уточняются", - говорится в сообщении.
Кроме того, с целью снижения наступательных возможностей противника, поражен склад боеприпасов на временно оккупированной территории в н.п. Новый Свет Донецкой области. Зафиксировано поражение цели и взрывы. Степень нанесенного ущерба уточняется
"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить рф прекратить вооруженную агрессию против Украины. Дальше будет! Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.
