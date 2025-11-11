Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ

Украинские Силы обороны нанесли удар по стратегическому объекту топливной инфраструктуры россии – нефтеперерабатывающему заводу "Орскнефтеоргсинтез" в Оренбургской области. Целью атаки стало ослабление наступательного потенциала противника и усложнение его логистики. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

11 ноября Генеральный штаб Вооруженных сил Украины официально подтвердил поражение мощностей завода, который обеспечивает российскую армию топливом и смазочными материалами. Предприятие выпускает более различных видов нефтепродуктов, среди них – бензин, дизельное топливо, авиационный керосин и масла.

"Орскнефтеоргсинтез" в Оренбургской области рф. Завод выпускает более 30 видов нефтепродуктов – бензины, дизельное топливо, авиационный керосин, масла и т.д. Проектная мощность переработки - 6,6 млн тонн нефти в год. Задействован в обеспечении российской оккупационной армии – заявили в Генштабе.

На территории завода зафиксированы взрывы и масштабный пожар, предварительно – повреждена установка первичной переработки нефти (АВТ). Точные последствия удара сейчас уточняются.

Силы обороны и в дальнейшем будут принимать меры для подрыва наступательного потенциала российских захватчиков и принуждения российской федерации прекратить вооруженную агрессию против Украины – подчеркнули в Генеральном штабе.

Напомним

11 ноября российские Телеграм-каналы и местные жители Оренбургской области сообщили о пролете дронов в направлении местного НПЗ. Позже там прогремели взрывы.

В ночь на вторник, 11 ноября, неизвестные дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском Саратове. На предприятии вспыхнул масштабный пожар.