Невідомі дрони атакували нафтопереробний завод у російському саратові - ЗМІ
Київ • УНН
У ніч на вівторок, 11 листопада, невідомі дрони атакували нафтопереробний завод у російському саратові. На підприємстві спалахнула масштабна пожежа.
Деталі
Зазначається, що на підприємстві спалахнула масштабна пожежа.
Саратовські нічні мультики. Двіжуха о четвертій годині ночі, то чого вони так хотіли. Нас не чекали, але ми все одно прийшли
Довідка
Саратовський нафтопереробний завод - одне з найстаріших нафтопереробних підприємств росії. Входить до структури нафтової компанії "роснефть". Станом на 2023 рік обсяг переробки нафти становив 4,8 млн. тонн. Підприємство задіяне в забезпеченні потреб зс рф.
Нагадаємо
В ніч на 3 листопада безпілотники атакували нафтопереробний завод у саратові, росія. Вибухи та звуки роботи ППО чули жителі саратова та енгельса.
