Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 26562 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 34896 перегляди
Операція "Мідас": правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52157 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу
11 листопада, 13:20 • 33788 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50301 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41312 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22941 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24848 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26280 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Невідомі дрони атакували нафтопереробний завод у російському саратові - ЗМІ

Київ • УНН

 • 33411 перегляди

У ніч на вівторок, 11 листопада, невідомі дрони атакували нафтопереробний завод у російському саратові. На підприємстві спалахнула масштабна пожежа.

Невідомі дрони атакували нафтопереробний завод у російському саратові - ЗМІ

В ніч на вівторок, 11 листопада, невідомі дрони атакували нафтопереробний завод у російському саратові. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.

Деталі

Зазначається, що на підприємстві спалахнула масштабна пожежа.

Саратовські нічні мультики. Двіжуха о четвертій годині ночі, то чого вони так хотіли. Нас не чекали, але ми все одно прийшли

- йдеться в одному з повідомлень.

Довідка

Саратовський нафтопереробний завод - одне з найстаріших нафтопереробних підприємств росії. Входить до структури нафтової компанії "роснефть". Станом на 2023 рік обсяг переробки нафти становив 4,8 млн. тонн. Підприємство задіяне в забезпеченні потреб зс рф.

Нагадаємо

В ніч на 3 листопада безпілотники атакували нафтопереробний завод у саратові, росія. Вибухи та звуки роботи ППО чули жителі саратова та енгельса.

Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ і об'єктів логістки армії рф на Луганщині03.11.25, 10:49 • 41207 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Новини Світу
Енергетика
Війна в Україні