18:35 • 30540 просмотра
Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ: Зеленский отреагировал на разоблачение коррупции в энергетике
10 ноября, 17:42 • 47084 просмотра
Украину ждет еще один день с отключениями: как завтра будут действовать графики и сколько очередей будет без света
10 ноября, 13:36 • 69601 просмотра
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto
Эксклюзив
10 ноября, 13:10 • 77057 просмотра
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
10 ноября, 12:12 • 61339 просмотра
Министр образования Лесной оставил на должности и.о. ректора Государственного биотехнологического университета человека нардепа-взяточника Одарченко
10 ноября, 10:02 • 53163 просмотра
"Зонты - обязательно": циклон Niksala принесет в Украину дожди и похолоданиеPhoto
Эксклюзив
10 ноября, 09:50 • 95733 просмотра
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Эксклюзив
10 ноября, 09:28 • 43614 просмотра
На Прикарпатье несовершеннолетний водитель сбил пешехода насмерть
10 ноября, 08:17 • 47827 просмотра
Правоохранители проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетикиPhoto
10 ноября, 04:17 • 40658 просмотра
В шаге от отмены самого длинного шатдауна: Сенат США поддержал законопроект о финансировании правительства
Неизвестные дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском Саратове - СМИ

Киев • УНН

 • 1644 просмотра

В ночь на вторник, 11 ноября, неизвестные дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском Саратове. На предприятии вспыхнул масштабный пожар.

Неизвестные дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском Саратове - СМИ

В ночь на вторник, 11 ноября, неизвестные дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском Саратове. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Детали

Отмечается, что на предприятии вспыхнул масштабный пожар.

Саратовские ночные мультики. Движуха в четыре часа ночи, то чего они так хотели. Нас не ждали, но мы все равно пришли

- говорится в одном из сообщений.

Справка

Саратовский нефтеперерабатывающий завод - одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России. Входит в структуру нефтяной компании "Роснефть". По состоянию на 2023 год объем переработки нефти составлял 4,8 млн тонн. Предприятие задействовано в обеспечении потребностей ВС РФ.

Напомним

В ночь на 3 ноября беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Саратове, Россия. Взрывы и звуки работы ПВО слышали жители Саратова и Энгельса.

Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ и объектов логистики армии рф в Луганской области03.11.25, 10:49 • 41181 просмотр

Вадим Хлюдзинский

Новости Мира
Энергетика
Война в Украине