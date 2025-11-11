Неизвестные дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском Саратове - СМИ
Киев • УНН
В ночь на вторник, 11 ноября, неизвестные дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском Саратове. На предприятии вспыхнул масштабный пожар.
В ночь на вторник, 11 ноября, неизвестные дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском Саратове. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.
Детали
Отмечается, что на предприятии вспыхнул масштабный пожар.
Саратовские ночные мультики. Движуха в четыре часа ночи, то чего они так хотели. Нас не ждали, но мы все равно пришли
Справка
Саратовский нефтеперерабатывающий завод - одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России. Входит в структуру нефтяной компании "Роснефть". По состоянию на 2023 год объем переработки нефти составлял 4,8 млн тонн. Предприятие задействовано в обеспечении потребностей ВС РФ.
Напомним
В ночь на 3 ноября беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Саратове, Россия. Взрывы и звуки работы ПВО слышали жители Саратова и Энгельса.
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ и объектов логистики армии рф в Луганской области03.11.25, 10:49 • 41181 просмотр