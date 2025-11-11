$41.960.02
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 27024 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 35236 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52660 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20 • 34021 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50562 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41551 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22959 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24864 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26293 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
В орську "лунають сирени": на території рф атаковано нафтопереробне підприємство

Київ • УНН

 • 2852 перегляди

В орську оренбурзької області увімкнули сирени та оголосили про небезпеку атаки БПЛА, які, ймовірно, летіли в бік заводу "орскнафтооргсинтез". Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко повідомив про вибухи на місцевому НПЗ.

В орську "лунають сирени": на території рф атаковано нафтопереробне підприємство

На тлі заяв адміністрації міста орськ у оренбурзькій області про "небезпеку атаки БПЛА", місцеві жителі "бачили або чули" дрони, що летіли в бік заводу "Орськнефтеоргсинтез". Про це пише УНН із посиланням на ЦПД, ТГ-канал "Astra" та росЗМІ.

Деталі

В Орську близько 15:00 увімкнули сирени, а голова міста артем воробйов оголосив у соцмережі, що "у місті небезпека атаки БПЛА". 

За даними керівника Центру протидії дезінформації РНБО, Андрія Коваленко, в російському Орську, де є місцевий НПЗ, фіксуються вибухи. Раніше Коваленко повідмоляв, що Саратовський НПЗ "підгорів після атаки БПЛА", про що згодом оголосив Генштаб

За даними каналу "Astra":

В Орську Оренбурзької області звучать сирени, у місті оголошено безпілотну небезпеку. Місцеві жителі пишуть, що бачили чи чули БПЛА. Імовірно, дрони летіли у бік заводу "Орскнафтооргсинтез", який вже неодноразово атакували. Також стверджується, що закрито проїзд у бік Союзної вулиці

- ідеться у повідомленні. 

Нагадаємо

У ніч на вівторок, 11 листопада, невідомі дрони атакували нафтопереробний завод у російському саратові. На підприємстві спалахнула масштабна пожежа.

Ігор Тележніков

