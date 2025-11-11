В орську "лунають сирени": на території рф атаковано нафтопереробне підприємство

На тлі заяв адміністрації міста орськ у оренбурзькій області про "небезпеку атаки БПЛА", місцеві жителі "бачили або чули" дрони, що летіли в бік заводу "Орськнефтеоргсинтез". Про це пише УНН із посиланням на ЦПД, ТГ-канал "Astra" та росЗМІ.

В Орську близько 15:00 увімкнули сирени, а голова міста артем воробйов оголосив у соцмережі, що "у місті небезпека атаки БПЛА".

За даними керівника Центру протидії дезінформації РНБО, Андрія Коваленко, в російському Орську, де є місцевий НПЗ, фіксуються вибухи. Раніше Коваленко повідмоляв, що Саратовський НПЗ "підгорів після атаки БПЛА", про що згодом оголосив Генштаб.

За даними каналу "Astra":

В Орську Оренбурзької області звучать сирени, у місті оголошено безпілотну небезпеку. Місцеві жителі пишуть, що бачили чи чули БПЛА. Імовірно, дрони летіли у бік заводу "Орскнафтооргсинтез", який вже неодноразово атакували. Також стверджується, що закрито проїзд у бік Союзної вулиці