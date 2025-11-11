В орську "лунають сирени": на території рф атаковано нафтопереробне підприємство
Київ • УНН
В орську оренбурзької області увімкнули сирени та оголосили про небезпеку атаки БПЛА, які, ймовірно, летіли в бік заводу "орскнафтооргсинтез". Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко повідомив про вибухи на місцевому НПЗ.
На тлі заяв адміністрації міста орськ у оренбурзькій області про "небезпеку атаки БПЛА", місцеві жителі "бачили або чули" дрони, що летіли в бік заводу "Орськнефтеоргсинтез". Про це пише УНН із посиланням на ЦПД, ТГ-канал "Astra" та росЗМІ.
Деталі
В Орську близько 15:00 увімкнули сирени, а голова міста артем воробйов оголосив у соцмережі, що "у місті небезпека атаки БПЛА".
За даними керівника Центру протидії дезінформації РНБО, Андрія Коваленко, в російському Орську, де є місцевий НПЗ, фіксуються вибухи. Раніше Коваленко повідмоляв, що Саратовський НПЗ "підгорів після атаки БПЛА", про що згодом оголосив Генштаб.
За даними каналу "Astra":
В Орську Оренбурзької області звучать сирени, у місті оголошено безпілотну небезпеку. Місцеві жителі пишуть, що бачили чи чули БПЛА. Імовірно, дрони летіли у бік заводу "Орскнафтооргсинтез", який вже неодноразово атакували. Також стверджується, що закрито проїзд у бік Союзної вулиці
Нагадаємо
У ніч на вівторок, 11 листопада, невідомі дрони атакували нафтопереробний завод у російському саратові. На підприємстві спалахнула масштабна пожежа.