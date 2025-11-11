Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, нафтотерміналу у Феодосії і об’єктів окупантів на Донеччині

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження Саратовського НПЗ, АТ "Морской нєфтяной термінал" у Феодосії в тимчасово окупованому Криму і низки об’єктів на тимчасово окупованій території Донеччини, пише УНН.

У рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 11 листопада підрозділи Сил оборони України уразили Саратовський НПЗ у Саратовській області рф. (...) Зафіксовано серію вибухів, після яких у районі цілі спостерігалась масивна пожежа. Результати влучань уточнюються

Як вказано, підприємство випускає понад 20 видів нафтопродуктів – бензини, мазут, дизельне пальне, вакуумний газойль, сірку технічну і т.і.; задіяне у забезпеченні потреб російської окупаційної армії.

Також уражено АТ "Морской нєфтяной тєрмінал" (Феодосія, ТОТ АР Крим). (...) Зафіксовано влучання в резервуари на території об'єкту. Ступінь завданих збитків уточнюється

Як зазначається, цей нафтотермінал - ключовий вузол постачання ПММ морським шляхом на Кримський півострів та тимчасово окуповані території півдня України.

Окрім того, на ТОТ Донецької області, завдано ураження по складу матеріально-технічних російських загарбників у Донецьку та зосередження живої сили у районі Очеретиного. Ударні БпЛА досягли районів цілей. Результати уточнюються