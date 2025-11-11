Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, нефтетерминала в Феодосии и объектов оккупантов в Донецкой области

$41.980.11
48.510.02
ukenru
Эксклюзив
08:48 • 3076 просмотра
В сети распространяется видео об отсутствии света в столичном метро: в подземке прокомментировали
07:08 • 12397 просмотра
Румыния заявила о падении и обломках дрона после атаки рф на Украину у границы
05:31 • 17442 просмотра
Рекорд за 2 года: ЕС в сентябре предоставил защиту более 79 тыс. беженцам из Украины, названы страны-лидеры
10 ноября, 21:39 • 56509 просмотра
Сырский: Россия бросила 150 тысяч солдат на Покровск, чтобы прорвать оборону ВСУ
10 ноября, 18:35 • 71638 просмотра
Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ: Зеленский отреагировал на разоблачение коррупции в энергетике
10 ноября, 17:42 • 100177 просмотра
Украину ждет еще один день с отключениями: как 11 ноября будут действовать графики и сколько очередей будет без света
10 ноября, 13:36 • 117943 просмотра
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto
Эксклюзив
10 ноября, 13:10 • 120385 просмотра
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
10 ноября, 12:12 • 86463 просмотра
Министр образования Лесной оставил на должности и.о. ректора Государственного биотехнологического университета человека нардепа-взяточника Одарченко
10 ноября, 10:02 • 57472 просмотра
"Зонты - обязательно": циклон Niksala принесет в Украину дожди и похолоданиеPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
1м/с
79%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Порыв трубопровода на Печерском спуске в Киеве: отключение воды, угроза оползня10 ноября, 23:27 • 33479 просмотра
Неизвестные дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском Саратове - СМИVideo10 ноября, 23:56 • 31817 просмотра
Израиль сделал первый шаг к введению смертной казни для террористов11 ноября, 00:28 • 13488 просмотра
Россия провалилась на выборах в совещательные органы ЮНЕСКО: реакция МИД Украины11 ноября, 00:59 • 14829 просмотра
Краматорск подвергся массированной атаке: 7 беспилотников ударили по городу за полчаса, погиб мужчина11 ноября, 01:30 • 11276 просмотра
публикации
Топ-5 оригинальных рецептов блюд с редькойPhoto10 ноября, 14:34 • 68602 просмотра
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto10 ноября, 13:36 • 117933 просмотра
"Разорвать нельзя оставить": как МОН и нардеп Гришина покрывают влияние беглого взяточника Одарченко на университет в Харькове10 ноября, 13:27 • 53959 просмотра
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
10 ноября, 13:10 • 120381 просмотра
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Эксклюзив
10 ноября, 09:50 • 111561 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Александр Сырский
Виктор Орбан
Урсула фон дер Ляйен
Владимир Зеленский
Актуальные места
Украина
Донецкая область
Покровск
Харьковская область
Великобритания
Реклама
УНН Lite
"Проклятые лжецы": Ким Кардашьян провалила экзамен на адвоката, несмотря на прогнозы четырех экстрасенсов09:14 • 264 просмотра
В Польше завершился кинофестиваль Ukraina! Festiwal Filmowy: объявлены фильмы-победителиPhoto10 ноября, 13:25 • 47656 просмотра
Большинство украинцев не верят в акции и не будут покупать на Черную пятницу: что выберет остальная часть10 ноября, 10:51 • 122161 просмотра
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукционPhoto8 ноября, 14:30 • 127584 просмотра
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьмуPhoto7 ноября, 17:09 • 171575 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Х-47М2 "Кинжал"
Золото

Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, нефтетерминала в Феодосии и объектов оккупантов в Донецкой области

Киев • УНН

 • 814 просмотра

Генштаб ВСУ подтвердил поражение Саратовского НПЗ, АО "Морской нефтяной терминал" в Феодосии, а также объектов оккупантов в Донецкой области. Цели были атакованы в ночь на 11 ноября, вызвав пожары и взрывы.

Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, нефтетерминала в Феодосии и объектов оккупантов в Донецкой области

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение Саратовского НПЗ, АО "Морской нефтяной терминал" в Феодосии во временно оккупированном Крыму и ряда объектов на временно оккупированной территории Донецкой области, пишет УНН.

В рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 11 ноября подразделения Сил обороны Украины поразили Саратовский НПЗ в Саратовской области РФ. (...) Зафиксирована серия взрывов, после которых в районе цели наблюдался массивный пожар. Результаты попаданий уточняются

- сообщили в Генштабе.

Как указано, предприятие выпускает более 20 видов нефтепродуктов – бензины, мазут, дизельное топливо, вакуумный газойль, серу техническую и т.д.; задействовано в обеспечении потребностей российской оккупационной армии.

Также поражено АО "Морской нефтяной терминал" (Феодосия, ВОТ АР Крым). (...) Зафиксированы попадания в резервуары на территории объекта. Степень нанесенного ущерба уточняется

- проинформировали в Генштабе.

Как отмечается, этот нефтетерминал – ключевой узел снабжения ГСМ морским путем на Крымский полуостров и временно оккупированные территории юга Украины.

Кроме того, на ВОТ Донецкой области, нанесено поражение по складу материально-технических российских захватчиков в Донецке и сосредоточению живой силы в районе Очеретино. Ударные БпЛА достигли районов целей. Результаты уточняются

- указали в Генштабе.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины. Дальше будет! Слава Украине!" - отмечается в сообщении.

Неизвестные дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском Саратове - СМИ11.11.25, 01:56 • 31921 просмотр

Юлия Шрамко

Война в Украине
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Донецкая область
Феодосия
Украина
Донецк