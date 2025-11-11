Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, нефтетерминала в Феодосии и объектов оккупантов в Донецкой области
Киев • УНН
Генштаб ВСУ подтвердил поражение Саратовского НПЗ, АО "Морской нефтяной терминал" в Феодосии, а также объектов оккупантов в Донецкой области. Цели были атакованы в ночь на 11 ноября, вызвав пожары и взрывы.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение Саратовского НПЗ, АО "Морской нефтяной терминал" в Феодосии во временно оккупированном Крыму и ряда объектов на временно оккупированной территории Донецкой области, пишет УНН.
В рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 11 ноября подразделения Сил обороны Украины поразили Саратовский НПЗ в Саратовской области РФ. (...) Зафиксирована серия взрывов, после которых в районе цели наблюдался массивный пожар. Результаты попаданий уточняются
Как указано, предприятие выпускает более 20 видов нефтепродуктов – бензины, мазут, дизельное топливо, вакуумный газойль, серу техническую и т.д.; задействовано в обеспечении потребностей российской оккупационной армии.
Также поражено АО "Морской нефтяной терминал" (Феодосия, ВОТ АР Крым). (...) Зафиксированы попадания в резервуары на территории объекта. Степень нанесенного ущерба уточняется
Как отмечается, этот нефтетерминал – ключевой узел снабжения ГСМ морским путем на Крымский полуостров и временно оккупированные территории юга Украины.
Кроме того, на ВОТ Донецкой области, нанесено поражение по складу материально-технических российских захватчиков в Донецке и сосредоточению живой силы в районе Очеретино. Ударные БпЛА достигли районов целей. Результаты уточняются
"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины. Дальше будет! Слава Украине!" - отмечается в сообщении.
