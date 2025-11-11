В Орске "звучат сирены": на территории РФ атаковано нефтеперерабатывающее предприятие

На фоне заявлений администрации города Орска в Оренбургской области об "опасности атаки БПЛА", местные жители "видели или слышали" дроны, летевшие в сторону завода "Орскнефтеоргсинтез". Об этом пишет УНН со ссылкой на ЦПД, ТГ-канал "Astra" и росСМИ.

Подробности

В Орске около 15:00 включили сирены, а глава города Артем Воробьев объявил в соцсети, что "в городе опасность атаки БПЛА".

По данным руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО, Андрея Коваленко, в российском Орске, где есть местный НПЗ, фиксируются взрывы. Ранее Коваленко сообщал, что Саратовский НПЗ "подгорел после атаки БПЛА", о чем впоследствии объявил Генштаб.

По данным канала "Astra":

В Орске Оренбургской области звучат сирены, в городе объявлена беспилотная опасность. Местные жители пишут, что видели или слышали БПЛА. Вероятно, дроны летели в сторону завода "Орскнефтеоргсинтез", который уже неоднократно атаковали. Также утверждается, что закрыт проезд в сторону Союзной улицы - говорится в сообщении.

Напомним

В ночь на вторник, 11 ноября, неизвестные дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском Саратове. На предприятии вспыхнул масштабный пожар.