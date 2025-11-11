В Орске "звучат сирены": на территории РФ атаковано нефтеперерабатывающее предприятие

$41.960.02
48.540.04
ukenru
Эксклюзив
12:30 • 324 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
09:41 • 10420 просмотра
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
Эксклюзив
08:48 • 17278 просмотра
В сети распространяется видео об отсутствии света в столичном метро: в подземке прокомментировали
07:08 • 21019 просмотра
Румыния заявила о падении и обломках дрона после атаки рф на Украину у границы
11 ноября, 05:31 • 25447 просмотра
Рекорд за 2 года: ЕС в сентябре предоставил защиту более 79 тыс. беженцам из Украины, названы страны-лидеры
10 ноября, 21:39 • 63404 просмотра
Сырский: Россия бросила 150 тысяч солдат на Покровск, чтобы прорвать оборону ВСУ
10 ноября, 18:35 • 75531 просмотра
Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ: Зеленский отреагировал на разоблачение коррупции в энергетике
10 ноября, 17:42 • 103373 просмотра
Украину ждет еще один день с отключениями: как 11 ноября будут действовать графики и сколько очередей будет без света
10 ноября, 13:36 • 124318 просмотра
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto
Эксклюзив
10 ноября, 13:10 • 125829 просмотра
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
1м/с
79%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Зеленский: Украина готовит соглашения со странами Европы для защиты неба и энергетики11 ноября, 02:39 • 15066 просмотра
Сенат США поддержал окончательный документ для отмены шатдауна11 ноября, 03:08 • 12198 просмотра
Болгария усиливает безопасность на НПЗ "Лукойл" перед государственным поглощением: в России уже отреагировали11 ноября, 03:42 • 13449 просмотра
В Кировоградской области ликвидировали кассетный боеприпас крылатой ракетыPhoto11 ноября, 04:09 • 9736 просмотра
ССО ВСУ раскрыли ситуацию в Покровске: что происходит на самом горячем направленииPhoto07:02 • 6900 просмотра
публикации
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
12:30 • 324 просмотра
Топ-5 оригинальных рецептов блюд с редькойPhoto10 ноября, 14:34 • 74595 просмотра
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto10 ноября, 13:36 • 124318 просмотра
"Разорвать нельзя оставить": как МОН и нардеп Гришина покрывают влияние беглого взяточника Одарченко на университет в Харькове10 ноября, 13:27 • 59722 просмотра
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
10 ноября, 13:10 • 125829 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Тимур Миндич
Владимир Зеленский
Герман Галущенко
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Харьковская область
Донецкая область
Херсон
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
"Проклятые лжецы": Ким Кардашьян провалила экзамен на адвоката, несмотря на прогнозы четырех экстрасенсов09:14 • 5126 просмотра
В Польше завершился кинофестиваль Ukraina! Festiwal Filmowy: объявлены фильмы-победителиPhoto10 ноября, 13:25 • 50232 просмотра
Большинство украинцев не верят в акции и не будут покупать на Черную пятницу: что выберет остальная часть10 ноября, 10:51 • 125024 просмотра
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукционPhoto8 ноября, 14:30 • 129815 просмотра
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьмуPhoto7 ноября, 17:09 • 173738 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Вашингтон Пост
Сериал

В Орске "звучат сирены": на территории РФ атаковано нефтеперерабатывающее предприятие

Киев • УНН

 • 992 просмотра

В Орске Оренбургской области включили сирены и объявили об опасности атаки БПЛА, которые, вероятно, летели в сторону завода "Орскнефтеоргсинтез". Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко сообщил о взрывах на местном НПЗ.

В Орске "звучат сирены": на территории РФ атаковано нефтеперерабатывающее предприятие

На фоне заявлений администрации города Орска в Оренбургской области об "опасности атаки БПЛА", местные жители "видели или слышали" дроны, летевшие в сторону завода "Орскнефтеоргсинтез". Об этом пишет УНН со ссылкой на ЦПД, ТГ-канал "Astra" и росСМИ.

Подробности

В Орске около 15:00 включили сирены, а глава города Артем Воробьев объявил в соцсети, что "в городе опасность атаки БПЛА".

По данным руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО, Андрея Коваленко, в российском Орске, где есть местный НПЗ, фиксируются взрывы. Ранее Коваленко сообщал, что Саратовский НПЗ "подгорел после атаки БПЛА", о чем впоследствии объявил Генштаб.

По данным канала "Astra":

В Орске Оренбургской области звучат сирены, в городе объявлена беспилотная опасность. Местные жители пишут, что видели или слышали БПЛА. Вероятно, дроны летели в сторону завода "Орскнефтеоргсинтез", который уже неоднократно атаковали. Также утверждается, что закрыт проезд в сторону Союзной улицы

- говорится в сообщении.

Напомним

В ночь на вторник, 11 ноября, неизвестные дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском Саратове. На предприятии вспыхнул масштабный пожар.

Игорь Тележников

Война в УкраинеНовости Мира
Техника
Энергетика
Воздушная тревога
Война в Украине