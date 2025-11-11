Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
Київ • УНН
Сили оборони України завдали удару по НПЗ "Орскнєфтєоргсінтез" в оренбурзькій області, що забезпечує армію рф паливом. На заводі зафіксовано вибухи та пожежу, пошкоджено установку первинної переробки нафти.
Українські Сили оборони завдали удару по стратегічному об’єкту паливної інфраструктури росії – нафтопереробному заводу "Орскнєфтєоргсінтез" в оренбурзькій області. Метою атаки стало послаблення наступального потенціалу противника та ускладнення його логістики. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.
Деталі
11 листопада Генеральний штаб Збройних сил України офіційно підтвердив ураження потужностей заводу, який забезпечує російську армію паливом і мастильними матеріалами. Підприємство випускає понад різні види нафтопродуктів, серед них – бензин, дизельне пальне, авіаційний гас і масла.
"Орскнєфтєоргсінтез" в оренбурзькій області рф. Завод випускає понад 30 видів нафтопродуктів – бензини, дизельне пальне, авіаційний гас, масла тощо. Проєктна потужність переробки - 6,6 млн тонн нафти на рік. Задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії
На території заводу зафіксовано вибухи та масштабну пожежу, попередньо – пошкоджено установку первинної переробки нафти (АВТ). Точні наслідки удару наразі уточнюються.
Сили оборони і надалі вживатимуть заходів для підриву наступального потенціалу російських загарбників та змушення російської федерації припинити збройну агресію проти України
Нагадаємо
11 листопада російські Телеграм-канали та місцеві жителі оренбурзької області повідомили про проліт дронів у напрямку місцевого НПЗ. Пізніше там пролунали вибухи.
У ніч на вівторок, 11 листопада, невідомі дрони атакували нафтопереробний завод у російському саратові. На підприємстві спалахнула масштабна пожежа.