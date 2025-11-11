$41.960.02
19:55 • 10424 перегляди
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 26353 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 34737 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 51918 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20 • 33669 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50178 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41196 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22935 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24844 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26277 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф

Київ • УНН

 • 33674 перегляди

Сили оборони України завдали удару по НПЗ "Орскнєфтєоргсінтез" в оренбурзькій області, що забезпечує армію рф паливом. На заводі зафіксовано вибухи та пожежу, пошкоджено установку первинної переробки нафти.

Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф

Українські Сили оборони завдали удару по стратегічному об’єкту паливної інфраструктури росії – нафтопереробному заводу "Орскнєфтєоргсінтез" в оренбурзькій області. Метою атаки стало послаблення наступального потенціалу противника та ускладнення його логістики. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

11 листопада Генеральний штаб Збройних сил України офіційно підтвердив ураження потужностей заводу, який забезпечує російську армію паливом і мастильними матеріалами. Підприємство випускає понад різні види нафтопродуктів, серед них – бензин, дизельне пальне, авіаційний гас і масла. 

"Орскнєфтєоргсінтез" в оренбурзькій області рф. Завод випускає понад 30 видів нафтопродуктів – бензини, дизельне пальне, авіаційний гас, масла тощо. Проєктна потужність переробки - 6,6 млн тонн нафти на рік. Задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії 

– заявили у Генштабі.

На території заводу зафіксовано вибухи та масштабну пожежу, попередньо – пошкоджено установку первинної переробки нафти (АВТ). Точні наслідки удару наразі уточнюються.

Сили оборони і надалі вживатимуть заходів для підриву наступального потенціалу російських загарбників та змушення російської федерації припинити збройну агресію проти України 

– наголосили у Генеральному штабі. 

Нагадаємо

11 листопада російські Телеграм-канали та місцеві жителі оренбурзької області повідомили про проліт дронів у напрямку місцевого НПЗ. Пізніше там пролунали вибухи. 

У ніч на вівторок, 11 листопада, невідомі дрони атакували нафтопереробний завод у російському саратові. На підприємстві спалахнула масштабна пожежа.

Степан Гафтко

