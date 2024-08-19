Генштаб: 145 боев за сутки, почти треть - на Покровском направлении

На фронте за прошедшие сутки произошло 145 боев, почти треть из которых - на Покровском направлении, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 8 часов 19 августа, пишет УНН.

За прошедшие сутки зафиксировано 145 боевых столкновений. Самая горячая ситуация была на Покровском направлении, также враг активно наступал на Торецком направлении - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам пять ударов восемью ракетами и 79 авиаударов, сбросив 106 КАБов. Кроме этого, осуществил более 4600 обстрелов, из них 159 - из реактивных систем залпового огня.

«Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника. Кроме этого, поразили артиллерийскую систему, два средства ПВО, три пункта управления, четыре РЛС и еще два важных объекта оккупантов», - отметили в Генштабе.

Ситуация по направлениям, по данным Генштаба, следующая:

На Харьковском направлении шли три боя вблизи Липцов и Волчанска.

На Купянском направлении враг атаковал 20 раз. Силы обороны отражали штурмовые действия неподалеку Глушковки, Стельмаховки, Колесниковки, Лозовой и Синьковки.

На Лиманском направлении произошло 20 боестолкновений, в частности, возле Грековки, Макеевки, Невского, Тернов, Новосадового и Торского.

На Северском направлении произошло два боевых столкновения. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении шло 14 боев в районах Григорьевки, Калиновки, Часового Яра, Клещеевки, Ступочек и Предтечино.

На Торецком направлении россияне атаковали 24 раза неподалеку Железного, Торецка, Дылиевки и Нелиповки.

На Покровском направлении наши защитники отражали 45 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Калиновое, Зеленое Поле, Миролюбовка, Гродовка, Николаевка, Птичье, Новогродовка, Заветное, Скучное и Михайловка. Наибольшая концентрация атак была возле Воздвиженки и Новогродовки.

На Кураховском направлении Силы обороны остановили девять атак противника вблизи Парасковиевки, Красногоровки и Константиновки.

На Времовском направлении российские захватчики четыре раза наступали, в частности, в сторону Водяного и Раздольного.

На Приднепровском направлении вражеские войска совершили четыре штурма позиций украинских подразделений. Успеха не имели.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях обстановка без изменений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага - не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории рф.

«В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого соприкосновения», - отметили в Генштабе.

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