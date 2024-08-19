Генштаб: 145 боев за сутки, почти треть - на Покровском направлении
Киев • УНН
На фронте произошло 145 боевых столкновений, почти треть из которых - на Покровском направлении. Враг нанес 79 авиаударов и более 4600 обстрелов, украинские силы отбили многочисленные атаки на разных направлениях.
На фронте за прошедшие сутки произошло 145 боев, почти треть из которых - на Покровском направлении, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 8 часов 19 августа, пишет УНН.
За прошедшие сутки зафиксировано 145 боевых столкновений. Самая горячая ситуация была на Покровском направлении, также враг активно наступал на Торецком направлении
По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам пять ударов восемью ракетами и 79 авиаударов, сбросив 106 КАБов. Кроме этого, осуществил более 4600 обстрелов, из них 159 - из реактивных систем залпового огня.
«Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника. Кроме этого, поразили артиллерийскую систему, два средства ПВО, три пункта управления, четыре РЛС и еще два важных объекта оккупантов», - отметили в Генштабе.
Ситуация по направлениям, по данным Генштаба, следующая:
На Харьковском направлении шли три боя вблизи Липцов и Волчанска.
На Купянском направлении враг атаковал 20 раз. Силы обороны отражали штурмовые действия неподалеку Глушковки, Стельмаховки, Колесниковки, Лозовой и Синьковки.
На Лиманском направлении произошло 20 боестолкновений, в частности, возле Грековки, Макеевки, Невского, Тернов, Новосадового и Торского.
На Северском направлении произошло два боевых столкновения. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.
На Краматорском направлении шло 14 боев в районах Григорьевки, Калиновки, Часового Яра, Клещеевки, Ступочек и Предтечино.
На Торецком направлении россияне атаковали 24 раза неподалеку Железного, Торецка, Дылиевки и Нелиповки.
На Покровском направлении наши защитники отражали 45 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Калиновое, Зеленое Поле, Миролюбовка, Гродовка, Николаевка, Птичье, Новогродовка, Заветное, Скучное и Михайловка. Наибольшая концентрация атак была возле Воздвиженки и Новогродовки.
На Кураховском направлении Силы обороны остановили девять атак противника вблизи Парасковиевки, Красногоровки и Константиновки.
На Времовском направлении российские захватчики четыре раза наступали, в частности, в сторону Водяного и Раздольного.
На Приднепровском направлении вражеские войска совершили четыре штурма позиций украинских подразделений. Успеха не имели.
На Гуляйпольском и Ореховском направлениях обстановка без изменений.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага - не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории рф.
«В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого соприкосновения», - отметили в Генштабе.
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