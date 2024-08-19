Еще плюс 1120 оккупантов и 5 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 600 470 человек личного состава и 8513 танков.
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 600 470 человек, 8513 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.08.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 600470 (+1120) человек,
- танков - 8513 (+5) ед,
- боевых бронированных машин - 16495 (+15) ед,
- артиллерийских систем - 17104 (+48) ед,
- РСЗО - 1165 (+4) ед,
- средств ППО - 925 (+2) ед,
- самолетов - 367 (+0) ед,
- вертолетов - 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 13809 (+57),
- крылатых ракет - 2437 (+5),
- кораблей / катеров - 28 (+0) ед,
- подводных лодок - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 23047 (+55) ед,
- специальной техники - 2863 (+17) ед.
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