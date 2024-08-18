На фронте зафиксировали более 80 боевых столкновений, больше всего атак на Покровском направлении - Генштаб
Киев • УНН
За сутки на фронте зафиксировано 81 боевое столкновение. Украинские защитники отражают атаки российских захватчиков на разных направлениях, в частности на Харьковском, Купянском, Лиманском и Краматорском.
С начала суток, 18 августа, на фронте зафиксировали 81 боестолкновение. Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ, передает УНН.
Детали
На Харьковском направлении произошло два боестолкновения вблизи Волчанска и Липцов, где сейчас продолжается один бой.
На Купянском направлении враг проводил девять наступательных действий в сторону Глушковки, Стельмаховки и Синьковки. В настоящее время продолжаются пять атак.
На Харківському напрямку росіяни намагаються "промацати" українську оборону18 августа 2024, 08:35 • 31599 просмотров
На Лиманском направлении произошло 11 боевых столкновений. Противник штурмовал позиции наших защитников неподалеку Грековки, Макеевки, Невского, Тернов, Новосадового и Торского. Десять боев завершены, один - до сих пор продолжается.
На Северском направлении наши украинские защитники остановили вражеский штурм возле Верхнекаменского.
На Краматорском направлении захватническая армия наступала в сторону Григорьевки, Калиновки, Часового Яра, Клещеевки и Предтечино. Всего произошло восемь боестолкновений, три из которых до сих пор продолжаются.
На Торецком направлении оккупанты атаковали 15 раз возле Железного, Торецка, Дилиевки и Нелиповки. Четырнадцать штурмов отбито, еще один - продолжается. Кроме этого, захватчики нанесли два авиаудара по Дачному и Дружбе.
На Покровском направлении россияне совершили 24 штурмовые действия в районах населенных пунктов Воздвиженка, Калиновое, Зеленое Поле, Миролюбовка, Гродовка, Николаевка, Птичье, Новогродовка, Заветное и Михайловка. Силы обороны Украины сдерживают натиск войск рф и отбили 19 атак, пять боестолкновений до сих пор продолжаются. Потери противника на этом направлении уточняются.
Генштаб підтвердив атаку по російському комбінату "кавказ" у ростовській області18 августа 2024, 08:27 • 28976 просмотров
На Кураховском направлении захватчики шесть раз безрезультатно атаковали вблизи Красногоровки, Константиновки и Парасковиевки.
На Гуляйпольском и Ореховском направлениях оккупанты, привлекая авиацию, нанесли два авиаудара по районам Долинки и Каменского.
На Времовском направлении противник четыре раза штурмовал наши позиции у Раздольного и Водяного, где сейчас продолжается одно боестолкновение.
На Приднепровском направлении в результате боестолкновения россияне потерпели поражение.
На других направлениях фронта, как отметили в Генштабе, особых изменений нет.
Напомним,
российские оккупанты при поддержке бронегруппы из 12 единиц техники пытались прорвать позиции Сил обороны и продвинуться в сторону Торецка. Украинские военные отбили вражескую атаку. Потерь позиций не допущено.
Маневром у курській області ЗСУ компенсували перевагу рф у силі та техніці - ISW18 августа 2024, 07:08 • 31697 просмотров