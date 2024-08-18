На Харьковском направлении россияне пытаются "прощупать" украинскую оборону
Киев • УНН
Оккупанты ищут возможности проникнуть в глубину оборонительных позиций на Харьковском направлении. Отмечается уменьшение применения тактической авиации противником из-за успешных действий ГУР и Сил обороны Украины.
российские оккупанты ищут благоприятного момента, чтобы проникнуть в глубину оборонительных позиций на Харьковском направлении. Силы обороны им этого не позволяют. Об этом сообщил спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
Ситуация на Харьковском направлении остается сложной. Противник пытается "прощупать" нашу оборону и при благоприятных условиях проникнуть в глубину наших оборонительных позиций. Мы ему этого не позволяем. В отдельных локациях можно отметить снижение активности врага. То есть там он не осуществляет активных штурмовых действий. Зато он там начинает проводить мероприятия фортификационного оборудования
Кроме того, он сообщил, что отмечается уменьшение применения тактической авиации противником.
Если еще несколько недель назад мы отмечали по 30, по 50 КАБов в сутки, то сейчас это количество значительно уменьшилось. Бывает 2 КАБа, вчера один КАБ, позавчера четыре. То есть в разы уменьшилось количество применения тактической авиации и соответственно и использование этих боеприпасов
Он отметил, что это можно связать с несколькими событиями.
Можно отметить, что возможно противник использует тактическую авиацию на более важных для себя направлениях, в частности на Покровском, в курской области или на Сумщине. Также это можно связать с тем, что в результате успешных действий, проведенных совместными усилиями ГУР и Сил обороны, были уничтожены на территории рф аэродромы, инфраструктура, были уничтожены горюче-смазочные материалы, склады с боеприпасами, соответственно у противника значительно уменьшился этот ресурс и он пытается его использование максимально оптимизировать
Дополнение
14 августа председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщал, что в Харьковской области в военной ситуации пока изменений не наблюдается, но есть понимание, что враг не отказался от планов.
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