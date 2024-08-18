На Харьковском направлении россияне пытаются "прощупать" украинскую оборону

российские оккупанты ищут благоприятного момента, чтобы проникнуть в глубину оборонительных позиций на Харьковском направлении. Силы обороны им этого не позволяют. Об этом сообщил спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Ситуация на Харьковском направлении остается сложной. Противник пытается "прощупать" нашу оборону и при благоприятных условиях проникнуть в глубину наших оборонительных позиций. Мы ему этого не позволяем. В отдельных локациях можно отметить снижение активности врага. То есть там он не осуществляет активных штурмовых действий. Зато он там начинает проводить мероприятия фортификационного оборудования - рассказал Саранцев.

Кроме того, он сообщил, что отмечается уменьшение применения тактической авиации противником.

Если еще несколько недель назад мы отмечали по 30, по 50 КАБов в сутки, то сейчас это количество значительно уменьшилось. Бывает 2 КАБа, вчера один КАБ, позавчера четыре. То есть в разы уменьшилось количество применения тактической авиации и соответственно и использование этих боеприпасов - сказал Саранцев.

Он отметил, что это можно связать с несколькими событиями.

Можно отметить, что возможно противник использует тактическую авиацию на более важных для себя направлениях, в частности на Покровском, в курской области или на Сумщине. Также это можно связать с тем, что в результате успешных действий, проведенных совместными усилиями ГУР и Сил обороны, были уничтожены на территории рф аэродромы, инфраструктура, были уничтожены горюче-смазочные материалы, склады с боеприпасами, соответственно у противника значительно уменьшился этот ресурс и он пытается его использование максимально оптимизировать - рассказал Саранцев.

Дополнение

14 августа председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщал, что в Харьковской области в военной ситуации пока изменений не наблюдается, но есть понимание, что враг не отказался от планов.

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