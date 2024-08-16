Захватчики, с целью штурмовых действий, переместили войска в районе Липцев на Харьковщине - ОТГ «Харьков»

сс рф осуществили перегруппировку личного состава в районе населенного пункта Липцы: речь идет о вероятной подготовке к штурму, сейчас - захватчики наращивают систему связи и другие запасы.

Пишет УНН со ссылкой на телеграмм-канал оперативно-тактической группировки «Харьков».

Детали

В контексте обстановки в операционной зоне ОТГ «Харьков» по состоянию на 9.30 16.08.2024, сообщается, что в районе населенного пункта Липцы российские оккупанты осуществили перегруппировку личного состава.

Перегруппировка осуществлена «с целью обеспечения штурмовых действий наращивают систему связи, пополняют боекомплект и запасы воды», информирует ОТУ «Харьков».

Кроме того:

В районе населенного пункта Огирцево отмечена доставка личного состава с применением мототехники.

В Волчанске отмечается перегруппировка личного состава противника из подразделений 4-й добровольческой штурмовой бригады и 82-го мотострелкового полка 69-й мотострелковой дивизии 6-го армейского корпуса в центральной части города с целью продолжения штурмовых действий.

В районе населенного пункта Глубокое противник провел поиск и эвакуацию санитарных потерь, осуществляет мероприятия логистического обеспечения с использованием беспилотных систем.

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