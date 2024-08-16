Обстрелы рф Харьковщины за сутки: 2 погибших, 12 пострадавших. Повреждены школа, детсад и ЦПАУ
Киев • УНН
В результате вражеских обстрелов в Харьковской области погибли два человека, 12 пострадали. Повреждены учреждение дошкольного образования, школа, ЦПАУ, энергосети и частное предприятие.
В Харьковской области в результате вражеских обстрелов за прошедшие сутки погибли два человека, еще 12 пострадали, среди которых ребенок. Повреждены, в частности, учреждение дошкольного образования, здания школы и ЦПАУ, энергосети, частное предприятие. Об этом сообщил в пятницу председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, пишет УНН.
Детали
По словам Синегубова, вражеские обстрелы фиксировали:
- 19:30 Харьковский р-н, Дергачевская ТГ, с. Казачья Лопань. Горела хозяйственная постройка. Поврежден мотоцикл.
- 17:45 Богодуховский район, Золочевская ТГ, с. Тимофеевка. В результате артобстрела повреждены два частных и два одноэтажных многоквартирных дома и хозяйственные постройки, энергосети.
- 15:33 Купянский р-н, Ольховатская ТГ, с. Приколотное. В результате обстрела горела мебель и конструктивные элементы и крыша складского здания. Пострадали 6 человек. Погибли 45-летний и 58-летний мужчины.
- 15:20 Купянский район, Ольховатская громада, с. Приколотное. Вследствие вражеского обстрела КАБ повреждено здание Приколотнянской школы.
- 12:33 Золочевская СГ, с. Золочев. В результате обстрела горел дом. Повреждены заведение дошкольного образования, Золочевский дом культуры, три магазина, 30 частных домов, здания Центра предоставления административных услуг, частное предприятие. Всего пострадало 6 человек (из них 1 ребенок).
- 12:17 Изюмский р-н, Боровская ТГ, с. Боровая, за пределами. В результате обстрела горела трава и камыш на площади 1га.
- 11:00 Богодуховский район, Золочевская ТГ, с. Одноробовка. В результате обстрела поврежден дом.
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