Маневром в курской области ВСУ компенсировали преимущество рф в силе и технике - ISW

Украинская операция в курской области рф иллюстрирует, как украинские силы могут использовать маневренную войну, чтобы компенсировать российское преимущество в живой силе и материальном обеспечении. Об этом пишет в своем отчете Институт изучения войны (ISW), передает УНН.

Детали

российские силы в общей сложности заняли 1175 квадратных километров территории по всему украинскому театру военных действий за семь месяцев с января по июль 2024 года, как недавно оценила ISW.

В резком контрасте с этим ISW наблюдает утверждения о том, что операция Украины в курской области продвинулась примерно на 800 квадратных километров за шесть дней с 6 по 12 августа и продвинулась примерно на 28 километров в глубину по состоянию на 17 августа.

Опять же, размер территории, захваченной украинскими силами, не является показателем успешности этой операции — он предлагается здесь для того, чтобы показать, что восстановление маневра может привести к гораздо более быстрому продвижению вперед, чем позиционная война - говориться в сообщении.

Военные аналитики пишут, что первоначально украинские подразделения встретили в курской области в основном неподготовленные, необорудованные и безлюдные российские оборонительные позиции вдоль границы, но Украина продолжала использовать маневр для быстрого продвижения в курской области и после развертывания российских подкреплений в этом районе.

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Использование Украиной маневра в курской области служит примером того, как маневр в сочетании с оперативной внезапностью может привести к сравнительно большим успехам за значительно более короткие периоды времени с меньшим количеством людей и техники - говориться в сообщении.

ISW отмечает, что длительная позиционная война, напротив, только сделает невыгодные ресурсы Украины более выраженными, а затяжная война увеличит расходы для Украины и ее партнеров.

Доктор Фредерик и Кимберли Каган отметили, что проблема восстановления оперативного маневра в войне остается центральной проблемой для обеих сторон на оперативном уровне войны, и способность Украины достигать быстрого маневра в курской области свидетельствует о том, что украинские силы усвоили уроки из последних месяцев позиционной войны, которые могут помочь Украине использовать маневренную войну в будущем.

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