Зеленский об операции в курской области: "Продолжается именно так, как мы и рассчитывали"

Операция ВСУ в курской области рф идет именно так, как и планировалось, заявил Президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении, сообщает УНН.

Сегодня же генерал Сырский докладывал и о продолжении нашего движения в Курской области. Операция продолжается именно так, как мы и рассчитывали. Храбрость украинцев делает великие вещи. Сейчас укрепляем наши позиции. Плацдарм нашего присутствия становится сильнее. Я хочу поблагодарить каждого воина, который это обеспечивает: всех солдат, сержантов и командиров - заявил Президент.

Также Президент поблагодарил, каждое подразделение, которое пополняет украинский обменный фонд за счет новых российских военных пленных.

Кроме того, Зеленский отметил, что это одним важным событием этой недели была перезагрузка украинской переговорной группы и всей инфраструктуры обменов.

"Присоединились на равных с ГУР СБУ, МВД, Вооруженные Силы, Служба внешней разведки. Будет усилено также присутствие инфраструктуры Омбудсмена в областях Украины, чтобы всюду происходила прозрачная и качественная работа с родными пленных, с общественными активистами, которые готовы помогать. И это наш бесспорный приоритет - один из десяти пунктов Формулы мира. И мы обязательно сделаем все, чтобы Украина получила справедливый мир", - указал Зеленский.

росія до кінця намагалась ігнорувати події в курській області – Reuters