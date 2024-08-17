Перед неожиданным штурмом украинскими войсками западной границы россии, москва не показывала никаких признаков тревоги, а российское оборонное ведомство даже обнародовало положительные новости. Об этом сообщает издание Reuters, пишет УНН.

Детали

За несколько часов до того, как украинские солдаты начали штурм западной границы россии, из москвы не поступало никаких признаков тревоги. В полночь 6 августа российское оборонное ведомство опубликовало позитивные новости: более 2500 военнослужащих полка, который захватил город на востоке Украины, получат государственные награды за героизм.

В то же утро, когда Украина начала крупнейшее вторжение в россию со времен Второй мировой войны, министерство обнародовало видео с генералом герасимовым, командующим российскими вооруженными силами, который посещает другую зону боевых действий в Украине.

В видео герасимов заслушивает доклады командиров и дает "задания для дальнейших действий". На кадрах не указано точное время визита, но не обнаруживается никаких признаков тревоги или осведомленности о событиях, разворачивавшихся в западной курской области россии, которые могли изменить планы герасимова и ход войны, длящейся уже два с половиной года.

Паника быстро охватила местных жителей россии в первые часы штурма, несмотря на неоднократные заверения властей, что все под контролем, как показывает график первых двух дней вторжения, составленный Reuters на основе публичных заявлений, сообщений в социальных сетях и анализа видеоматериалов.

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Идея, что Украина может переломить ситуацию и ворваться на территорию своего гораздо большего соседа, до прошлой недели казалась немыслимой для большинства наблюдателей. Эта неожиданная операция поставила под сомнение эффективность российского наблюдения, а также качество ее пограничных укреплений и охраняющих их сил.

"У русских здесь был полный провал разведки", - сказал в интервью французский военный эксперт Иоганн Мишель, научный сотрудник института IESD в Лионе.

Мишель отметил, что, учитывая отступление украинских войск на востоке Украины, одном из важнейших стратегических секторов фронта, москва, вероятно, не ожидала, что Киев сделает рискованный ход, успех которого до сих пор остается неопределенным.

"Я бы понял, если бы россиянам было трудно думать, что может произойти что-то настолько большое", - сказал он.

Напомним

Издание The Washington Post со ссылкой на свои источники сообщает, что в этом месяце Украина и россия планировали отправить делегации в Доху для заключения исторического соглашения о прекращении ударов по энергетическим объектам и инфраструктуре с обеих сторон. Это могло бы привести к частичному прекращению огня и предоставить отсрочку для обеих стран.