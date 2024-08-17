На сегодняшнее утро есть пополнение обменного фонда: Зеленский о докладе Сырского о курской операции

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад Главкома ВСУ Александра Сырского. Речь шла о укреплении позиций сил ВСУ на Курщине и расширении стабилизированной территории, а кроме того - пополнении обменного фонда для нашего государства, передает УНН.

"Первое - Торецкое и Покровское направления. За сутки десятки российских штурмов наших позиций. Но наши воины и подразделения делают все для уничтожения оккупанта и отражения штурмов. Ситуация контролируемая.

Второе - операция в Курской области. На сегодняшнее утро есть пополнение обменного фонда для нашего государства. Спасибо всем солдатам и командирам, которые берут российских военных в плен и этим приближают освобождение наших воинов и гражданских, которые удерживаются россией", - сообщил Зеленский.

По словам Президента, также генерал Сырский доложил об укреплении позиций наших сил на Курщине и расширении стабилизированной территории.

"Третье - обеспечение наших действий оружием и сильными решениями. Работаем над новыми пакетами поддержки для нашего государства от партнеров. Определяем приоритетные пункты. Главное - ограничение российского наступательного потенциала и наша дальнобойность. Готовим соответствующие поручения украинским дипломатам", - резюмировал Зеленский.

Прибираємо російську військову присутність та поповнюємо обмінний фонд: Зеленський про рух ЗСУ в Курській області