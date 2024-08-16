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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Убираем российское военное присутствие и пополняем обменный фонд: Зеленский о движении ВСУ в Курской области

Убираем российское военное присутствие и пополняем обменный фонд: Зеленский о движении ВСУ в Курской области

Киев  •  УНН

16 августа 2024, 17:53  •  24859 просмотра

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Президент Украины сообщил об успешных действиях ВСУ в Курской областироссии. По его словам, украинские силы уничтожают логистику врага, наносят удары по позициям и пополняют обменный фонд.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские силы в Курской области убирают российское военное присутствие и пополняют обменный фонд, передает УНН.

По словам Зеленского, было уже несколько докладов Главкома Сырского о фронтовой ситуации и об операции в Курской области.

«Видим, что оккупант несет потери, и это полезно, очень полезно для нашей обороны. Это касается уничтожения логистики российской армии и расхода их резервов. Мы должны максимально наносить поражение всем российским позициям и делаем это. Я благодарю каждого нашего воина за меткость, благодарю за силу и за стойкость. Главком Сырский доложил о наших оборонительных шагах на Донбассе: Покровское направление, Торецкое. А также наше движение в Курской области. Убираем там российское военное присутствие на территории наших действий и пополняем обменный фонд для нашего государства», - резюмировал Зеленский.

ЗСУ мають просування на 1-3 км на деяких напрямках на курщині – Сирський 16 августа 2024, 16:37 • 23974 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
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