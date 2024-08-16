Убираем российское военное присутствие и пополняем обменный фонд: Зеленский о движении ВСУ в Курской области

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские силы в Курской области убирают российское военное присутствие и пополняют обменный фонд, передает УНН.

По словам Зеленского, было уже несколько докладов Главкома Сырского о фронтовой ситуации и об операции в Курской области.

«Видим, что оккупант несет потери, и это полезно, очень полезно для нашей обороны. Это касается уничтожения логистики российской армии и расхода их резервов. Мы должны максимально наносить поражение всем российским позициям и делаем это. Я благодарю каждого нашего воина за меткость, благодарю за силу и за стойкость. Главком Сырский доложил о наших оборонительных шагах на Донбассе: Покровское направление, Торецкое. А также наше движение в Курской области. Убираем там российское военное присутствие на территории наших действий и пополняем обменный фонд для нашего государства», - резюмировал Зеленский.

ЗСУ мають просування на 1-3 км на деяких напрямках на курщині – Сирський