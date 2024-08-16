ВСУ имеют продвижение на 1-3 км на некоторых направлениях на Курщине - Сырский

Украинские военные имеют продвижение на 1-3 км на некоторых направлениях в курской области рф. В настоящее время идут бои в районе Малой Локни. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский Президенту Владимиру Зеленскому, передает УНН.

Войск наступательной группировки продолжают ведение боев. Имеет продвижение на некоторых направлениях от одного до трех километров в сторону противника. Вдоль всей линии фронта продолжаются бои. В целом ситуация контролируемая, все мероприятия выполняются в соответствии с планом. Всем обеспечены, система логистики работает без сбоев. Москалев приступил к выполнению своих обязанностей. Проблемных вопросов, требующих вашего решения нет - доложил Сырский Зеленскому.

Также он сообщил Президенту о ситуации с обменным фондом.