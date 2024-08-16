ВСУ имеют продвижение на 1-3 км на некоторых направлениях на Курщине - Сырский

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

  •  128625 просмотра
США считают, что ATACMS лучше использовать для ударов по Крыму - CNN

США считают, что ATACMS лучше использовать для ударов по Крыму - CNN

  •  109805 просмотра
Правительство вводит экспериментальные изменения по воинскому учету: что они предусматривают

Правительство вводит экспериментальные изменения по воинскому учету: что они предусматривают

  •  103793 просмотра
Кабмин утвердил механизм предоставления поддержки для сельскохозяйственных производителей - Шмыгаль

Кабмин утвердил механизм предоставления поддержки для сельскохозяйственных производителей - Шмыгаль

  •  102207 просмотра
Каменные образования в Шотландии и Ирландии свидетельствуют о решающем моменте в истории Земли

Каменные образования в Шотландии и Ирландии свидетельствуют о решающем моменте в истории Земли

  •  100262 просмотра
публикации
Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

  •  128625 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

  •  119385 просмотра
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

15 августа 2024, 10:39  •  172437 просмотра
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
Эксклюзив

15 августа 2024, 10:16  •  160302 просмотра
Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

15 августа 2024, 08:08  •  180046 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Каменные образования в Шотландии и Ирландии свидетельствуют о решающем моменте в истории Земли

Каменные образования в Шотландии и Ирландии свидетельствуют о решающем моменте в истории Земли

  •  100265 просмотра
16 августа: Всемирный день воздушных змеев, Ореховый Спас

16 августа: Всемирный день воздушных змеев, Ореховый Спас

  •  104511 просмотра
Алтарь Стоунхенджа происходит не из Уэльса, как считалось ранее - новое исследование

Алтарь Стоунхенджа происходит не из Уэльса, как считалось ранее - новое исследование

15 августа 2024, 10:07  •  119833 просмотра
15 августа: День археолога в Украине, Успение Пресвятой Богородицы, Успение Пресвятой Богородицы

15 августа: День археолога в Украине, Успение Пресвятой Богородицы, Успение Пресвятой Богородицы

15 августа 2024, 03:09  •  115392 просмотра
Красная планета - не пустынный мир: на Марсе обнаружен огромный резервуар подземных вод, есть и другие свидетельства

Красная планета - не пустынный мир: на Марсе обнаружен огромный резервуар подземных вод, есть и другие свидетельства

14 августа 2024, 17:21  •  106975 просмотра
Актуальное
ВСУ имеют продвижение на 1-3 км на некоторых направлениях на Курщине - Сырский

ВСУ имеют продвижение на 1-3 км на некоторых направлениях на Курщине - Сырский

Киев  •  УНН

16 августа 2024, 16:37  •  14327 просмотра

Read in English

Украинские военные имеют продвижение на 1-3 км на некоторых направлениях в Курской области РФ. Главнокомандующий ВСУ Сырский доложил Зеленскому о контролируемой ситуации и боях в районе Малой Локни.

Украинские военные имеют продвижение на 1-3 км на некоторых направлениях в курской области рф. В настоящее время идут бои в районе Малой Локни. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский Президенту Владимиру Зеленскому, передает УНН.

Войск наступательной группировки продолжают ведение боев. Имеет продвижение на некоторых направлениях от одного до трех километров в сторону противника. Вдоль всей линии фронта продолжаются бои. В целом ситуация контролируемая, все мероприятия выполняются в соответствии с планом. Всем обеспечены, система логистики работает без сбоев. Москалев приступил к выполнению своих обязанностей. Проблемных вопросов, требующих вашего решения нет

- доложил Сырский Зеленскому.

Также он сообщил Президенту о ситуации с обменным фондом.

Продолжаем пополнять. В настоящее время идут бои в районе Малой Локни. Я надеюсь там будет взято много пленных

- сказал Сырский.
Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
oleksandr-syrskyiАлександр Сырский
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Обезьянья оспа: в Украине есть вакцина для групп риска
  •  19986 просмотра

Обезьянья оспа: в Украине есть вакцина для групп риска

Эксклюзив
И.о. заместителя главы ГНС Сокур годами не указывал в декларации свою сожительницу
  •  48070 просмотра

И.о. заместителя главы ГНС Сокур годами не указывал в декларации свою сожительницу

Вторая волна жары в Украине: синоптики рассказали, когда и где будет до +37°
  •  83738 просмотра

Вторая волна жары в Украине: синоптики рассказали, когда и где будет до +37°

Эксклюзив
ГБР уже 4 месяца игнорирует решение суда по делу против главного юриста НБУ Зимы
  •  100568 просмотра

ГБР уже 4 месяца игнорирует решение суда по делу против главного юриста НБУ Зимы

Эксклюзив
Антикоррупционеры должны сначала доказать свою эффективность, а потом уже требовать создать им свое экспертное учреждение - политолог
  •  100781 просмотра

Антикоррупционеры должны сначала доказать свою эффективность, а потом уже требовать создать им свое экспертное учреждение - политолог

Эксклюзив
АРМА без агентов: адвокат объяснил, почему агентство не может использовать номера прикрытия
  •  72601 просмотра

АРМА без агентов: адвокат объяснил, почему агентство не может использовать номера прикрытия

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
  •  119385 просмотра

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Эксклюзив
Эксперт рассказал, как агросектор борется с кадровым голодом
15 августа 2024, 14:00  •  108874 просмотра

Эксперт рассказал, как агросектор борется с кадровым голодом

Эксклюзив
Неотложное заседание ВР состоится 20 августа - источник
15 августа 2024, 13:21  •  114233 просмотра

Неотложное заседание ВР состоится 20 августа - источник

Эксклюзив
"Нанесло существенный удар по репутации рф, а конкретно путина": политолог оценил политические последствия событий в курской области
15 августа 2024, 10:54  •  113140 просмотра

"Нанесло существенный удар по репутации рф, а конкретно путина": политолог оценил политические последствия событий в курской области

Популярные

Каменные образования в Шотландии и Ирландии свидетельствуют о решающем моменте в истории Земли

Каменные образования в Шотландии и Ирландии свидетельствуют о решающем моменте в истории Земли

  •  100262 просмотра
Кабмин утвердил механизм предоставления поддержки для сельскохозяйственных производителей - Шмыгаль

Кабмин утвердил механизм предоставления поддержки для сельскохозяйственных производителей - Шмыгаль

  •  102207 просмотра
Правительство вводит экспериментальные изменения по воинскому учету: что они предусматривают

Правительство вводит экспериментальные изменения по воинскому учету: что они предусматривают

  •  103793 просмотра
США считают, что ATACMS лучше использовать для ударов по Крыму - CNN

США считают, что ATACMS лучше использовать для ударов по Крыму - CNN

  •  109805 просмотра
Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

  •  128625 просмотра

Публикации

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

  •  128625 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

  •  119385 просмотра
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

15 августа 2024, 10:39  •  172437 просмотра
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
Эксклюзив

15 августа 2024, 10:16  •  160302 просмотра
Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

15 августа 2024, 08:08  •  180046 просмотра

Война

В рф решили закрыть въезд в пять населенных пунктов Белгородской области: что известно

В рф решили закрыть въезд в пять населенных пунктов Белгородской области: что известно

  •  375 просмотра
Лубинец о Курщине: военные каждый день увеличивают обменный фонд, это усиливает позиции Украины

Лубинец о Курщине: военные каждый день увеличивают обменный фонд, это усиливает позиции Украины

  •  1159 просмотра
Япония закупит в Украине технику для гуманитарного разминирования, которую передаст ГСЧС

Япония закупит в Украине технику для гуманитарного разминирования, которую передаст ГСЧС

  •  7121 просмотра
Головком доложил о напряженных боях на Покровском и Торецком направлениях

Головком доложил о напряженных боях на Покровском и Торецком направлениях

  •  10019 просмотра
ВСУ имеют продвижение на 1-3 км на некоторых направлениях на Курщине - Сырский

ВСУ имеют продвижение на 1-3 км на некоторых направлениях на Курщине - Сырский

  •  15364 просмотра

политика

Лубинец о Курщине: военные каждый день увеличивают обменный фонд, это усиливает позиции Украины

Лубинец о Курщине: военные каждый день увеличивают обменный фонд, это усиливает позиции Украины

  •  1159 просмотра
ВСУ имеют продвижение на 1-3 км на некоторых направлениях на Курщине - Сырский

ВСУ имеют продвижение на 1-3 км на некоторых направлениях на Курщине - Сырский

  •  15364 просмотра
Сырский обсудил с генералом США Брауном ситуацию на фронте и критические потребности ВСУ

Сырский обсудил с генералом США Брауном ситуацию на фронте и критические потребности ВСУ

  •  17111 просмотра
Как выехать с оккупированных территорий и рф в Украину: разъяснение

Как выехать с оккупированных территорий и рф в Украину: разъяснение

  •  20981 просмотра
Глава АРМА Дума, не краснея, продолжает утверждать, что делает "все должное" для продажи яхты медведчука

Глава АРМА Дума, не краснея, продолжает утверждать, что делает "все должное" для продажи яхты медведчука

  •  15132 просмотра

Война

В рф решили закрыть въезд в пять населенных пунктов Белгородской области: что известно

В рф решили закрыть въезд в пять населенных пунктов Белгородской области: что известно

  •  375 просмотра
Лубинец о Курщине: военные каждый день увеличивают обменный фонд, это усиливает позиции Украины

Лубинец о Курщине: военные каждый день увеличивают обменный фонд, это усиливает позиции Украины

  •  1159 просмотра
Япония закупит в Украине технику для гуманитарного разминирования, которую передаст ГСЧС

Япония закупит в Украине технику для гуманитарного разминирования, которую передаст ГСЧС

  •  7121 просмотра
Головком доложил о напряженных боях на Покровском и Торецком направлениях

Головком доложил о напряженных боях на Покровском и Торецком направлениях

  •  10019 просмотра
ВСУ имеют продвижение на 1-3 км на некоторых направлениях на Курщине - Сырский

ВСУ имеют продвижение на 1-3 км на некоторых направлениях на Курщине - Сырский

  •  15364 просмотра

политика

Лубинец о Курщине: военные каждый день увеличивают обменный фонд, это усиливает позиции Украины

Лубинец о Курщине: военные каждый день увеличивают обменный фонд, это усиливает позиции Украины

  •  1159 просмотра
ВСУ имеют продвижение на 1-3 км на некоторых направлениях на Курщине - Сырский

ВСУ имеют продвижение на 1-3 км на некоторых направлениях на Курщине - Сырский

  •  15364 просмотра
Сырский обсудил с генералом США Брауном ситуацию на фронте и критические потребности ВСУ

Сырский обсудил с генералом США Брауном ситуацию на фронте и критические потребности ВСУ

  •  17111 просмотра
Как выехать с оккупированных территорий и рф в Украину: разъяснение

Как выехать с оккупированных территорий и рф в Украину: разъяснение

  •  20981 просмотра
Глава АРМА Дума, не краснея, продолжает утверждать, что делает "все должное" для продажи яхты медведчука

Глава АРМА Дума, не краснея, продолжает утверждать, что делает "все должное" для продажи яхты медведчука

  •  15132 просмотра

Новости Бизнеса

Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

15 августа 2024, 12:06  •  65116 просмотра
Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

15 августа 2024, 11:29  •  62294 просмотра
Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

13 августа 2024, 11:27  •  102091 просмотра

Экономика

Япония закупит в Украине технику для гуманитарного разминирования, которую передаст ГСЧС

Япония закупит в Украине технику для гуманитарного разминирования, которую передаст ГСЧС

  •  7121 просмотра
На Киевщине уже зарегистрировано 13 индустриальных парков

На Киевщине уже зарегистрировано 13 индустриальных парков

  •  13722 просмотра
Украина запустила дашборд для мониторинга выполнения плана по программе Ukraine Facility

Украина запустила дашборд для мониторинга выполнения плана по программе Ukraine Facility

  •  13310 просмотра
Укрэнерго: завтра отключений света не планируется

Укрэнерго: завтра отключений света не планируется

  •  13684 просмотра
МХП закончил сбор ранних зерновых

МХП закончил сбор ранних зерновых

  •  13919 просмотра

Киев

В Киево-Печерской лавре открылся храм для военных

В Киево-Печерской лавре открылся храм для военных

  •  22679 просмотра
В Киеве продолжается подготовка к отопительному сезону: 80% столичных зданий уже готовы к зиме

В Киеве продолжается подготовка к отопительному сезону: 80% столичных зданий уже готовы к зиме

  •  22652 просмотра
Строительство метро на Виноградарь начнется в октябре: в КГГА рассказали детали

Строительство метро на Виноградарь начнется в октябре: в КГГА рассказали детали

  •  25172 просмотра
Ночью враг пытался нанести удары по Киеву ударными беспилотниками - КГВА

Ночью враг пытался нанести удары по Киеву ударными беспилотниками - КГВА

  •  81206 просмотра
В Киеве раздаются взрывы, работает ПВО

В Киеве раздаются взрывы, работает ПВО

  •  46837 просмотра