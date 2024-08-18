Генштаб подтвердил атаку по российскому комбинату "кавказ" в ростовской области

Силы обороны Украины нанесли удар по российскому комбинату "кавказ" в ростовской области, где хранились нефть и нефтепродукты для нужд армии рф. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что удар по комбинату "кавказ" в ростовской области нанесен в ночь на 18 августа. Зафиксировано по меньшей мере два очага возгорания на территории объекта. Более подробная информация о последствиях поражения уточняется.

На комбинате хранились нефть и нефтепродукты, которые поставлялись также и для нужд оккупационной армии рф.

Задание выполнено силами и средствами Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с Вооруженными Силами и другими составляющими Сил обороны Украины.

Мероприятия по подрыву военно-экономического потенциала российской федерации продолжаются - добавили в Генштабе.

Напомним

В ростовской области в ночь на 18 августа в результате ударов беспилотников произошел пожар на нефтяном объекте. По словам местного губернатора, на западе региона силы и средства этой ночью якобы "отразили атаку БПЛА самолётного типа".