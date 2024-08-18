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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генштаб подтвердил атаку по российскому комбинату "кавказ" в ростовской области

Генштаб подтвердил атаку по российскому комбинату "кавказ" в ростовской области

Киев  •  УНН

18 августа 2024, 08:27  •  7142 просмотра

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Силы обороны Украины атаковали комбинат "кавказ", где хранились нефтепродукты для армии рф. Зафиксировано по меньшей мере два очага возгорания, детали последствий уточняются.

Силы обороны Украины нанесли удар по российскому комбинату "кавказ" в ростовской области, где хранились нефть и нефтепродукты для нужд армии рф. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что удар по комбинату "кавказ" в ростовской области нанесен в ночь на 18 августа. Зафиксировано по меньшей мере два очага возгорания на территории объекта. Более подробная информация о последствиях поражения уточняется.

На комбинате хранились нефть и нефтепродукты, которые поставлялись также и для нужд оккупационной армии рф.

Задание выполнено силами и средствами Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с Вооруженными Силами  и другими составляющими Сил обороны Украины.

Мероприятия по подрыву военно-экономического потенциала российской федерации продолжаются

- добавили в Генштабе.

Напомним

В ростовской области в ночь на 18 августа в результате ударов беспилотников произошел пожар на нефтяном объекте. По словам местного губернатора, на западе региона силы и средства этой ночью якобы "отразили атаку БПЛА самолётного типа".

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Война
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