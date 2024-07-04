Армия рф атаковала Новогродовку в Донецкой области. Как сообщил председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, 9 человек получили ранения, передает УНН.

Детали

По данным ОВА, сегодня вечером россияне дважды ударили по Новогродовке: сначала попали FPV-дроном в двухэтажку, а чуть позже обстреляли центр города из Ураганов.

"Среди раненых - 4 ребенка. Все пострадавшие доставлены в больницу. Повреждены 3 многоэтажки, 2 админздания и кофейня", - сообщил Филашкин.

Он отметил, что даже в относительно отдаленных от фронта городах Донецкой области есть постоянная угроза жизни и здоровью, а также призвал эвакуироваться.

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