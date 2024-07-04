Киев • УНН
Российская армия атаковала Новогродовку в Донецкой области, в результате чего были ранены 9 человек, в том числе 4 детей, и повреждены здания.
Армия рф атаковала Новогродовку в Донецкой области. Как сообщил председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, 9 человек получили ранения, передает УНН.
Детали
По данным ОВА, сегодня вечером россияне дважды ударили по Новогродовке: сначала попали FPV-дроном в двухэтажку, а чуть позже обстреляли центр города из Ураганов.
"Среди раненых - 4 ребенка. Все пострадавшие доставлены в больницу. Повреждены 3 многоэтажки, 2 админздания и кофейня", - сообщил Филашкин.
Он отметил, что даже в относительно отдаленных от фронта городах Донецкой области есть постоянная угроза жизни и здоровью, а также призвал эвакуироваться.
Донецкая область: враг ударил по Торецку и Ясеново, сбросил авиабомбу на Селидово, есть погибший, среди 7 раненых дети27 июня 2024, 08:54 • 29484 просмотра