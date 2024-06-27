Донецкая область: враг ударил по Торецку и Ясеново, сбросил авиабомбу на Селидово, есть погибший, среди 7 раненых дети

В Донецкой области российские войска сегодня обстреляли Торецк и Ясеново Покровской громады, сбросили авиабомбу на Селидово, известно о погибшем человеке и 7 раненых, среди них - дети, сообщил в четверг глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

Детали

"1 человек погиб и 7 ранены в результате сегодняшних обстрелов Донецкой области", - указал Филашкин в Telegram.

По его словам, ситуация следующая:

• под огнем снова оказался Торецк - там установлена информация о 1 погибшем человеке.

• Рано утром россияне сбросили авиабомбу на Селидово - ранения получили 6 человек, в том числе двое подростков; повреждены 7 многоэтажек, 5 частных домов, 3 админздания и 4 автомобиля.

• Кроме того, под обстрел попало Ясеново Покровской громады - там ранен человек, повреждено предприятие.

"Еще один громкий день в Донецкой области - еще один пример российских зверств. Не превращайте себя в мишени! Эвакуируйтесь!"- подчеркнул Филашкин.

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