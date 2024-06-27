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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Донецкая область: враг ударил по Торецку и Ясеново, сбросил авиабомбу на Селидово, есть погибший, среди 7 раненых дети

Донецкая область: враг ударил по Торецку и Ясеново, сбросил авиабомбу на Селидово, есть погибший, среди 7 раненых дети

Киев  •  УНН

27 июня 2024, 08:54  •  17301 просмотра

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Российские войска обстреляли населенные пункты в Донецкой области, в результате чего 1 человек погиб и 7 получили ранения, включая детей, был нанесен ущерб инфраструктуре.

В Донецкой области российские войска сегодня обстреляли Торецк и Ясеново Покровской громады, сбросили авиабомбу на Селидово, известно о погибшем человеке и 7 раненых, среди них - дети, сообщил в четверг глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

Детали

"1 человек погиб и 7 ранены в результате сегодняшних обстрелов Донецкой области", - указал Филашкин в Telegram.

По его словам, ситуация следующая:

•       под огнем снова оказался Торецк - там установлена информация о 1 погибшем человеке.

•       Рано утром россияне сбросили авиабомбу на Селидово - ранения получили 6 человек, в том числе двое подростков; повреждены 7 многоэтажек, 5 частных домов, 3 админздания и 4 автомобиля.

•       Кроме того, под обстрел попало Ясеново Покровской громады - там ранен человек, повреждено предприятие.

"Еще один громкий день в Донецкой области - еще один пример российских зверств. Не превращайте себя в мишени! Эвакуируйтесь!"- подчеркнул Филашкин.

Враг за сутки 27 раз обстрелял Донетчину: есть погибший и раненые, повреждена инфраструктура27 июня 2024, 07:15 • 16007 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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