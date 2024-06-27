Донеччина: ворог вдарив по Торецьку та Ясеновому, скинув авіабомбу на Селидове, є загиблий, серед 7 поранених діти
Київ • УНН
Російські війська обстріляли населені пункти в Донецькій області, в результаті чого 1 людина загинула і 7 отримали поранення, включаючи дітей, було завдано шкоди інфраструктурі.
У Донецькій області російські війська сьогодні обстріляли Торецьк та Ясенове Покровської громади, скинули авіабомбу на Селидове, відомо про загиблу людину та 7 поранених, серед них - діти, повідомив у четвер голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.
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"1 людина загинула і 7 поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини", - вказав Філашкін у Telegram.
З його слів, ситуація наступна:
• Під вогнем знову опинився Торецьк - там встановлено інформації про 1 загиблу людину.
• Рано вранці росіяни скинули авіабомбу на Селидове - поранення отримали 6 людей, у тому числі двоє підлітків; пошкоджено 7 багатоповерхівок, 5 приватних будинків, 3 адмінбудівлі і 4 автомобіля.
• Окрім того, під обстріл потрапило Ясенове Покровської громади - там поранено людину, пошкоджено підприємство.
"Ще один гучний день на Донеччині - ще один приклад російських звірств. Не перетворюйте себе на мішені! Евакуюйтесь!" - наголосив Філашкін.
Ворог за добу 27 разів обстріляв Донеччину: є загиблий і поранені, пошкоджена інфраструктура27.06.24, 10:15 • 23723 перегляди