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БМ-27 «Ураган»

Ворог за добу 27 разів обстріляв Донеччину: є загиблий і поранені, пошкоджена інфраструктура

Київ • УНН

 • 23723 перегляди

Російські війська 27 разів обстрілювали населені пункти Донецької області, в результаті чого в Торецьку загинула одна людина, була пошкоджена інфраструктура і житлові будівлі.

Ворог за добу 27 разів обстріляв Донеччину: є загиблий і поранені, пошкоджена інфраструктура

Російські війська минулої доби 27 разів вдарили по населених пунктах Донецької області. Унаслідок обстрілу Торецьку загинула одна людина, ще семеро отримали поранення. Також одна людина травмувалась через обстріли у Нью-Йорку. Про це у четвер повідомив голова ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.

За його словами, станом на ранок 27 червня армія рф обстріляла:

Покровський район. У Курахівській громаді внаслідок ворожих атак пошкоджено приватний будинок у Кураховому і будівлі підприємства у Вовченці. У Горлівці зруйновано господарчу споруду.

Краматорський район. У Торському Лиманської громади пошкоджено будинок. Під вогнем опинились і околиці Костянтинівської громади.

Бахмутський район. У Торецьку 1 людина загинула і 7 поранено, пошкоджено 6 будинків і 2 інфраструктурні об'єкти. Також у Нью-Йорку 1 людина поранена і пошкоджено 1 будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків і багатоповерхівка.

Всього за добу росіяни 27 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 230 людей, у тому числі 28 дітей

- написав Філашкін.

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