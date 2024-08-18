На Покровском направлении ВСУ отбили 46 штурмов россиян - Генштаб

За прошедшие сутки зафиксировано 139 боевых столкновений на фронте. По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам пять ракетных ударов с применением семи ракет, а также 88 авиаударов, в частности, сбросил 96 КАБов. Кроме этого, совершил 4679 обстрелов, из них 109 - из реактивных систем залпового огня. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает УНН.

Детали

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 18 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, поразили девять артиллерийских систем и еще два важных объекта оккупантов.

На Харьковском направлении произошло шесть боевых столкновения в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы.

На Купянском направлении за сутки произошло десять вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Берестового и Стельмаховки.

На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза. Пытался продвинуться неподалеку Макеевки, Невского, Грековки, Новоегоровки и Дибровы.

На Северском направлении украинские защитники отражали девять штурмовых действий российских захватчиков вблизи Спирного, Выемки и Переездного.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали 12 раз, вблизи Часового Яра и Ивановского. Ситуация контролируемая.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 19 атак неподалеку Северного, Торецка и Железного.

На Покровском направлении наши защитники отражали 46 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Воздвиженки, Миролюбовки, Новотроицкого, Новогродовки, Гродовки, Николаевки, Желанного и Заветного. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Гродовки, Николаевки и Новожеланного, противник активно применял штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили восемь атак в направлении Красногоровки.

На Времовском направлении, по уточненной информации, противник совершил три атаки наших позиций неподалеку Угледара.

На Приднепровском направлении две попытки врага захватить наши позиции успеха не имели.

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