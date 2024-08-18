Еще плюс 1170 оккупантов и 7 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 599 350 человек личного состава и 8508 танков.
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 599 350 человек, 8508 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.08.24 ориентировочно составили:
личного состава - около 599 350 (+1170) человек,
танков - 8508 (+7) ед,
боевых бронированных машин - 16480 (+7) ед,
артиллерийских систем - 17056 (+71) ед,
РСЗО - 1161 (+1) ед,
средства ППО - 923 (+0) ед,
самолетов - 367 (+0) ед,
вертолетов - 328 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 13752 (+38),
крылатых ракет - 2432 (+0),
кораблей/катеров - 28 (+0) ед,
подводных лодок - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 22992 (+79) ед,
специальной техники - 2846 (+2) ед.
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