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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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98 боевых столкновений за сутки: ВСУ отражают атаки на разных направлениях

98 боевых столкновений за сутки: ВСУ отражают атаки на разных направлениях

Киев  •  УНН

17 августа 2024, 21:21  •  10392 просмотра

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За сутки произошло 98 боевых столкновений. Россия нанесла 3 ракетных удара, 64 авиаудара и использовала 463 дрона-камикадзе. ВСУ отражают атаки на Харьковском, Купянском, Лиманском и других направлениях.

За прошедшие сутки произошло 98 боевых столкновений. По территории Украины Россия нанесла три ракетных удара с применением трех ракет, 64 авиаудара, сбросив при этом 58 КАБов. Кроме того, захватчики задействовали для ударов 463 дрона-камикадзе и осуществили 2668 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов оружия. Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает УНН.

Детали

На Харьковском направлении российские террористы шесть раз штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанска и Липцов. В Волчанске еще продолжается бой.

Восемь раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Вблизи населенных пунктов Берестовое и Стельмаховка подразделения Сил обороны отбили семь наступательных действий. Ситуация напряженная, продолжается три боестолкновения.

На Лиманском направлении за день российские войска 17 раз атаковали украинских защитников в районах Макеевки, Невского, Грековки, Новоегоровки и Дибровы. В настоящее время продолжаются два боестолкновения.

На Северском направлении враг семь раз штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районах Спирного, Выемки и Переездного. Все атаки отбиты, противник успеха не имел.

На Краматорском направлении украинские воины отбивали шесть попыток захватчиков продвинуться вблизи Часового Яра и Ивановского. Четыре атаки отбиты, продолжается два боестолкновения.

На Торецком направлении, где оккупанты при поддержке авиации 14 раз атаковали наши позиции вблизи Северного, Торецка и Железного - девять боестолкновений завершились. Боевые действия продолжаются еще в пяти локациях.

Основные усилия враг концентрирует на Покровском направлении, здесь, в течение дня, агрессор 35 раз атаковал в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Новотроицкого, Новогродовки, Гродовки, Николаевки, Желанного и Заветного. 20 атак украинские защитники уже отбили, еще 15 боестолкновений продолжаются.

На Кураховском направлении на это время суток наши защитники отбили четыре вражеских попытки атаковать наши позиции. Захватчики пытались продвинуться вблизи Константиновки. Два боестолкновения пока продолжаются.

На Времовском направлении сегодня агрессор один раз пытался штурмовать передний край обороны в направлении Угледара. Украинские воины остановили атаку врага.

На Приднепровском направлении одно штурмовое действие врага успеха не имело. Потерь позиций не допущено.

На фронті з початку доби відбулось 72 зіткнення, найактивніші бої на Покровському напрямку - Генштаб17 августа 2024, 13:54 • 34333 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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