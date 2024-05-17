За сутки россияне 10 раз обстреляли населенные пункты Донетчины: есть пострадавшие

Обстрелы в Донецкой области привели к повреждениям и разрушениям домов, объектов инфраструктуры и ранениям гражданских людей в нескольких районах, в частности в Волновахском, Покровском, Краматорском и Бахмутском. Об этом в Telegram сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Вадим Филашкин, передает УНН.

Всего за сутки россияне 10 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 343 человека, в том числе 23 ребенка - написал Филашкин.

Он сообщил, что в Волновахском районе, а именно в Богоявленке Угледарской громады, уничтожен один дом и повреждены пять других, а также предприятие.

В Покровском районе, в Михайловке Новогродовской громады, обстрелы вызвали ранения пяти человек; также пострадали Курахово и Кураховка.

В Краматорском районе враг обстрелял Тернов, Ямполовку и Заречное в Лиманской громаде.

В Бахмутском районе в Часовоярской громаде было повреждено 10 частных домов, два инфраструктурных объекта и многоэтажка, также зафиксированы повреждения жилья в Железном Торецкой громады и Северске.

Напомним

Российские войска ранили 5 гражданских лиц в Донецкой области 16 мая. Общее количество погибших с 24 февраля гражданских в регионе достигло 1 962, а раненых - 4 895.

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