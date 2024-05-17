За сутки россияне 10 раз обстреляли населенные пункты Донетчины: есть пострадавшие

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
  •  72033 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
  •  124287 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
  •  117663 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
  •  114372 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
  •  153814 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Эксклюзив
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
16 мая 2024, 08:45  •  62168 просмотра

ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
16 мая 2024, 08:19  •  148887 просмотра

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Эксклюзив
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
15 мая 2024, 10:23  •  135560 просмотра

Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
15 мая 2024, 08:08  •  140156 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Эксклюзив
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
15 мая 2024, 06:30  •  150133 просмотра

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

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15 мая 2024, 10:00  •  211826 просмотра
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Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  231709 просмотра
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  433121 просмотра

За сутки россияне 10 раз обстреляли населенные пункты Донетчины: есть пострадавшие

За сутки россияне обстреляли 10 населенных пунктов Донецкой области, ранив 5 мирных жителей и повредив здания, инфраструктуру и жилые дома в Волновахском, Покровском, Краматорском и Бахмутском районах.

Война •   •  9193 просмотра
За сутки россияне 10 раз обстреляли населенные пункты Донетчины: есть пострадавшие

Долгожданная GTA 6 получила дату выхода

Grand Theft Auto VI, долгожданная следующая часть популярной игровой франшизы, выйдет осенью 2025 года для PS5 и Xbox Series X. В ней впервые появится женщина-протагонист, а действие будет разворачиваться в вымышленной версии Майами под названием Вайс-Сити.

Технологии •   •  45963 просмотра
Долгожданная GTA 6 получила дату выхода

В Сумской области 9 приграничных районов враг обстрелял из артиллерии и минометов

ВС рф обстреляли 9 приграничных районов и населенных пунктов Сумской области из ствольной артиллерии, стрелкового оружия и мин, вызвав 36 взрывов.

Война •   •  10226 просмотра
В Сумской области 9 приграничных районов враг обстрелял из артиллерии и минометов

В Воздушных силах предупредили о скоростной цели в направлении Киева

Скоростная цель была обнаружена, когда она двигалась через Сумскую область в направлении Киева, что вызвало воздушную тревогу в украинской столице.

Война •   •  17776 просмотра
В Воздушных силах предупредили о скоростной цели в направлении Киева

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Исполняющий обязанности заместителя председателя Государственной налоговой службы Евгений Сокур незаконно аннулировал лицензию "Укртатнафты" по требованию тех, кто его назначил, чем потенциально препятствовал поставкам топлива для армии.

политика •   •  72033 просмотра
Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Более 1000 человек эвакуированы за три дня из Белополья и Ворожбы в пограничье Сумской области

За три дня из обстрелянных населенных пунктов Белополье и Ворожба Сумской области было эвакуировано более 1000 человек, в том числе 200 детей.

Общество •   •  16493 просмотра
Более 1000 человек эвакуированы за три дня из Белополья и Ворожбы в пограничье Сумской области

В Госэнергонадзоре прогнозируют уменьшение количества графиков отключений света: что известно

Недавние отключения электроэнергии были вызваны резким похолоданием и повреждением многих маневренных генерирующих мощностей в результате ракетных и беспилотных атак рф, но в ближайшие несколько дней ожидается определенное потепление, что может уменьшить дефицит генерирующих мощностей и количество введенных графиков ограничений.

Общество •   •  14673 просмотра
В Госэнергонадзоре прогнозируют уменьшение количества графиков отключений света: что известно

Оккупанты нанесли удары из различного вида вооружения по пограничью Черниговщины, зафиксировано 146 взрывов

российские войска нанесли удары из различного вида вооружения по пограничью Черниговской области, зафиксировано 146 взрывов. Информация о погибших и раненых в результате обстрелов среди местного населения, не зафиксирована.

Война •   •  15374 просмотра
Оккупанты нанесли удары из различного вида вооружения по пограничью Черниговщины, зафиксировано 146 взрывов

В Киеве демонтировать храм-МАФ возле Десятинной церкви

На территории Национального музея истории Украины в Киеве демонтировали незаконное культовое сооружение - "церковь-МАФ", выполняя решение суда о ликвидации самовольного строительства.

Общество •   •  14319 просмотра
В Киеве демонтировать храм-МАФ возле Десятинной церкви

Враг снова атаковал Херсон: повреждены частные дома

российские войска обстреляли жилые кварталы в центральном районе Херсона, повредив частные дома, к счастью обошлось без жертв.

Война •   •  14250 просмотра
Враг снова атаковал Херсон: повреждены частные дома