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На Донеччині окупанти поранили ще п'ять жителів

На Донеччині окупанти поранили ще п'ять жителів

Київ • УНН

 • 33031 перегляди

Російські війська поранили ще 5 цивільних осіб у Донецькій області 16 травня, в результаті чого загальна кількість загиблих цивільних осіб у регіоні з 24 лютого сягнула 1 962, а поранених - 4895.

Російські війська за минулу добу, 16 травня, поранили ще п'ять мирних жителів Донецької області, повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.

За 16 травня росіяни поранили 5 жителів Донеччини - у Михайлівці.

- написав Філашкін у Telegram

Додамо 

З 24 лютого 2022 року, за наведеними даними, росіяни вбили 1962 мирних жителів Донеччини, поранили ще 4895. Кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі достеменно невідома.

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На Херсонщині росіяни поцілили у медзаклад, обстріли рф забрали життя 2 людей, 6 поранено17.05.24, 08:19 • 23761 перегляд

Тетяна Краєвська

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