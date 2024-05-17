На Донеччині окупанти поранили ще п'ять жителів
Київ • УНН
Російські війська поранили ще 5 цивільних осіб у Донецькій області 16 травня, в результаті чого загальна кількість загиблих цивільних осіб у регіоні з 24 лютого сягнула 1 962, а поранених - 4895.
Російські війська за минулу добу, 16 травня, поранили ще п'ять мирних жителів Донецької області, повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.
За 16 травня росіяни поранили 5 жителів Донеччини - у Михайлівці.
Додамо
З 24 лютого 2022 року, за наведеними даними, росіяни вбили 1962 мирних жителів Донеччини, поранили ще 4895. Кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі достеменно невідома.
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