На Донетчине оккупанты ранили еще пять жителей

Российские войска за минувшие сутки, 16 мая, ранили еще пять мирных жителей Донецкой области, сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

За 16 мая россияне ранили 5 жителей Донетчины - в Михайловке. - написал Филашкин в Telegram

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С 24 февраля 2022 года, по приведенным данным, россияне убили 1962 мирных жителей Донетчины, ранили еще 4895. Количество жертв в Мариуполе и Волновахе пока точно неизвестно.

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