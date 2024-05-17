За добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини: є постраждалі
Київ • УНН
За добу росіяни обстріляли 10 населених пунктів Донецької області, поранивши 5 мирних мешканців та пошкодивши будівлі, інфраструктуру та житлові будинки у Волноваському, Покровському, Краматорському та Бахмутському районах.
Обстріли в Донецькій області призвели до ушкоджень та руйнувань будинків, об’єктів інфраструктури та поранень цивільних людей у кількох районах, зокрема в Волноваському, Покровському, Краматорському та Бахмутському. Про це у Telegram повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін, передає УНН.
Всього за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 343 людини, у тому числі 23 дитини
Він повідомив, що у Волноваському районі, а саме в Богоявленці Вугледарської громади, знищено один будинок і пошкоджено п'ять інших, а також підприємство.
В Покровському районі, у Михайлівці Новогродівської громади, обстріли спричинили поранення п'яти людей; також постраждали Курахове і Курахівка.
У Краматорському районі ворог обстріляв Тернів, Ямполівку та Зарічне у Лиманській громаді.
У Бахмутському районі в Часовоярській громаді було пошкоджено 10 приватних будинків, два інфраструктурні об'єкти та багатоповерхівка, також зафіксовані пошкодження житла в Залізному Торецької громади і Сіверську.
Нагадаємо
Російські війська поранили 5 цивільних осіб у Донецькій області 16 травня. Загальна кількість загиблих з 24 лютого цивільних у регіоні сягнула 1 962, а поранених – 4 895.
У місті лишилось майже 700 людей: голова Донецької ОВА розповів про ситуацію у Часовому Яру15.05.24, 21:45 • 37731 перегляд