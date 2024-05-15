У місті лишилось майже 700 людей: голова Донецької ОВА розповів про ситуацію у Часовому Яру

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Київ • УНН

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У громаді залишилася 671 людина, переважно літні люди, яким важко покинути свої домівки, а евакуація і доставка гуманітарної допомоги та медичної допомоги ускладнені постійними обстрілами з боку росіян, які використовують безпілотники для атак на цивільне населення.

У громаді залишається 671 особа, переважно літні люди, які важко залишають свої домівки. Евакуація триває повільно, а доставка гуманітарної допомоги та медичне обслуговування ускладнені через обстріли. Про це розповів Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у своєму  Telegram-каналі, пише УНН.

За словами Філашкіна, росіяни застосовують FPV-дрони для атак на цивільних, які пересуваються вулицями на велосипедах, а також на автомобілі, що перевозять гуманітарну допомогу, знищуючи все на своєму шляху.

В громаді досі залишається 671 людина. Силами військової адміністрації та волонтерів продовжуємо вивозити людей. На жаль, темпи евакуації не дуже високі, бо більшість тут — люди похилого віку, яким дуже важко покинути хай і зруйновані, але свої будинки

 - каже він.

За словами голови ОВА, доставка гуманітарної допомоги є складною через постійну небезпеку, але робота триває, оскільки неможливо залишити людей без підтримки. Громадяни отримують необхідні ліки, продукти харчування, хліб, гігієнічні набори та воду.

Водночас, медична допомога є ще більш складною через часті обстріли, через що медики та волонтери не завжди можуть своєчасно допомогти пораненим, і не всіх вдається врятувати.

Нагадаємо

Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що у Часовому Яру на Донеччині ситуація не змінилася, тривають активні бої й в день, і вночі. Ворог територіальних успіхів за останні дні не мав.

Ірина Колеснік

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