У місті лишилось майже 700 людей: голова Донецької ОВА розповів про ситуацію у Часовому Яру
Київ • УНН
У громаді залишилася 671 людина, переважно літні люди, яким важко покинути свої домівки, а евакуація і доставка гуманітарної допомоги та медичної допомоги ускладнені постійними обстрілами з боку росіян, які використовують безпілотники для атак на цивільне населення.
У громаді залишається 671 особа, переважно літні люди, які важко залишають свої домівки. Евакуація триває повільно, а доставка гуманітарної допомоги та медичне обслуговування ускладнені через обстріли. Про це розповів Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
За словами Філашкіна, росіяни застосовують FPV-дрони для атак на цивільних, які пересуваються вулицями на велосипедах, а також на автомобілі, що перевозять гуманітарну допомогу, знищуючи все на своєму шляху.
В громаді досі залишається 671 людина. Силами військової адміністрації та волонтерів продовжуємо вивозити людей. На жаль, темпи евакуації не дуже високі, бо більшість тут — люди похилого віку, яким дуже важко покинути хай і зруйновані, але свої будинки
За словами голови ОВА, доставка гуманітарної допомоги є складною через постійну небезпеку, але робота триває, оскільки неможливо залишити людей без підтримки. Громадяни отримують необхідні ліки, продукти харчування, хліб, гігієнічні набори та воду.
Водночас, медична допомога є ще більш складною через часті обстріли, через що медики та волонтери не завжди можуть своєчасно допомогти пораненим, і не всіх вдається врятувати.
Нагадаємо
Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що у Часовому Яру на Донеччині ситуація не змінилася, тривають активні бої й в день, і вночі. Ворог територіальних успіхів за останні дні не мав.