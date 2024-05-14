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Волошин про ситуацію в Часовому Яру: тривають активні бої й в день, й вночі

Волошин про ситуацію в Часовому Яру: тривають активні бої й в день, й вночі

Київ • УНН

 • 15711 перегляди

У Часовому Яру ситуація не змінилася, тривають активні бої і в день, і вночі. Ворог територіальних успіхів за останні дні не мав.

У Часовому Яру на Донеччині ситуація не змінилася, тривають активні бої й в день, і вночі. Ворог територіальних успіхів за останні дні немав. Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

У Часовому Яру ситуація така як і була. Ситуація не змінилася, тривають активні бої і в день, і вночі. Ворог територіальних успіхів за останні дні не мав. Він продовжує знищувати Часів Яр, як артилерією, так і КАБами скидаючи на Часів Яр та населені пункти поблизу

- розповів Волошин.

За його словами, ворог також продовжує вести подальшу боротьбу за територію, щоб надалі обстрілювати Дружківку, Слов’янськ та Краматорськ.  

Тим самим він хоче вийти, як раз на висоти, які Часів Як займає. Також ворог не проводить таких масованих штурмів, які були раніше, а частіше намагається заходити зі сторони Іванівського та зі сторони Богданівки, щоб знайти слабкі місця в обороні. Кидає останнім часом на штурм мобілізованих, колишніх в’язнів. Техніку ворог приберігає. Противник докладає всіх зусиль, щоб певні успіхи мати на цьому напрямку, але в нього успіхів немає. При цьому проводить активний артилерійський вплив і застосовує скиди із дронів, дронів-камікадзе на околиці Часового Яру

- повідомив Волошин.

Доповнення

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк заявляв, що втрати Силами оборони міста Часів Яр, що на Донеччині, не матиме вирішального значення.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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