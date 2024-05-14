Волошин о ситуации в Часовом Яру: продолжаются активные бои и днем, и ночью

В Часовом Яру Донецкой области ситуация не изменилась, продолжаются активные бои и днем, и ночью. Враг территориальных успехов за последние дни не имел. Об этом рассказал представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

В Часовом Яру ситуация такая же как и была. Ситуация не изменилась, продолжаются активные бои и днем, и ночью. Враг территориальных успехов за последние дни не имел. Он продолжает уничтожать Часов Яр, как артиллерией, так и КАБами сбрасывая на Часов Яр и населенные пункты вблизи - рассказал Волошин.

По его словам, враг также продолжает вести дальнейшую борьбу за территорию, чтобы в дальнейшем обстреливать Дружковку, Славянск и Краматорск.

Тем самым он хочет выйти, как раз на высоты, которые Часов Як занимает. Также враг не проводит таких массированных штурмов, которые были раньше, а чаще пытается заходить со стороны Ивановского и со стороны Богдановки, чтобы найти слабые места в обороне. Бросает в последнее время на штурм мобилизованных, бывших заключенных. Технику враг приберегает. Противник прилагает все усилия, чтобы определенные успехи иметь на этом направлении, но у него успехов нет. При этом проводит активное артиллерийское воздействие и применяет сбросы с дронов, дронов-камикадзе на окраине Часового Яра - сообщил Волошин.

Дополнение

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк заявлял, что потери Силами обороны города Часов Яр, что в Донецкой области, не будет иметь решающего значения.