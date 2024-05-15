В городе осталось почти 700 человек: глава Донецкой ОГА рассказал о ситуации в Часовом Яру

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
  •  108895 просмотра

Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
  •  118568 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Эксклюзив
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
  •  129171 просмотра

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
14 мая 2024, 08:04  •  153907 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
14 мая 2024, 06:52  •  138374 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
13 мая 2024, 12:24  •  157401 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
13 мая 2024, 08:18  •  153119 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
13 мая 2024, 07:52  •  131337 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  175864 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  210810 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

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В Украине двух граждан Турции приговорили к 11 годам за контрабанду 190 кг героина

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Будут судить экс-замминистра, которого обвиняют во взятке в 400 тыс. долларов за заключение контрактов по завышенным ценам

Будут судить экс-замминистра, которого обвиняют во взятке в 400 тыс. долларов за заключение контрактов по завышенным ценам

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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  353772 просмотра
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

10 мая 2024, 07:39  •  395015 просмотра
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

10 мая 2024, 06:49  •  393631 просмотра

В городе осталось почти 700 человек: глава Донецкой ОГА рассказал о ситуации в Часовом Яру

В общине остался 671 человек, преимущественно пожилые люди, которым трудно покинуть свои дома, а эвакуация и доставка гуманитарной помощи и медицинской помощи затруднены постоянными обстрелами со стороны россиян, которые используют беспилотники для атак на гражданское население.

Война •   •  1122 просмотра
В городе осталось почти 700 человек: глава Донецкой ОГА рассказал о ситуации в Часовом Яру

Взрыв на Полтавщине: в воздушном пространстве зафиксировали две российские ракеты

Во время воздушной тревоги в воздушном пространстве Полтавской области было зафиксировано две российские ракеты, осколки которых упали на частное домохозяйство в Миргородском районе, не причинив вреда.

Война •   •  6753 просмотра
Взрыв на Полтавщине: в воздушном пространстве зафиксировали две российские ракеты

NASA планируют построить железнодорожные пути на Луне

Проект NASA Flexible Levitation on Track (FLOAT), целью которого является создание первой лунной рельсовой системы с использованием магнитных роботов для транспортировки грузов на Луне с минимальным износом от пыли, перешел ко второму этапу программы Innovative Advanced Concepts (NIAC).

Новости Мира •   •  6222 просмотра
NASA планируют построить железнодорожные пути на Луне

Взрывы слышали в Херсоне - СМИ

В Херсоне прогремели взрывы. Местные и областные власти информацию о взрывах пока не комментировали.

Война •   •  7206 просмотра
Взрывы слышали в Херсоне - СМИ

"Шахтер" завоевал Кубок Украины по футболу

Донецкий "Шахтер" переиграл полтавскую "Ворсклу" в битве за Кубок Украины 2023/24.

спорт •   •  6568 просмотра
"Шахтер" завоевал Кубок Украины по футболу

Премьера Словакии Фицо успешно прооперировали - СМИ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо перенес успешную операцию и находится в стабильном состоянии после ранения в результате перестрелки.

Новости Мира •   •  7056 просмотра
Премьера Словакии Фицо успешно прооперировали - СМИ

В Украине двух граждан Турции приговорили к 11 годам за контрабанду 190 кг героина

Двое граждан Турции приговорены к 11 годам лишения свободы за контрабанду более 190 кг героина из Ирана в Украину и организацию масштабной схемы наркотрафика.

Криминал и ЧП •   •  7083 просмотра
В Украине двух граждан Турции приговорили к 11 годам за контрабанду 190 кг героина

Администрация Байдена одобрила передачу оружия Израилю на 1 млрд долларов - СМИ

Администрация Байдена планирует предоставить Израилю вооружение и боеприпасы на сумму 1 миллиард долларов, включая 700 миллионов долларов на танковые боеприпасы, 500 миллионов долларов на тактические машины и 60 миллионов долларов на минометные снаряды.

Новости Мира •   •  7198 просмотра
Администрация Байдена одобрила передачу оружия Израилю на 1 млрд долларов - СМИ

Ситуацию на Харьковщине частично стабилизировали, но оккупанты атакуют вдоль почти всей линии фронта - Генштаб

Силам обороны Украины удалось стабилизировать ситуацию на Харьковском направлении, в частности на северо-западных окраинах Волчанска, несмотря на интенсивные бои по всей линии фронта, в результате которых противник понес значительные потери в живой силе и технике.

Война •   •  7587 просмотра
Ситуацию на Харьковщине частично стабилизировали, но оккупанты атакуют вдоль почти всей линии фронта - Генштаб

Удар рф по Харькову: повреждено 5-этажное здание, количество травмированных возросло до двух

Двое мужчин в возрасте 40 и 20 лет получили ранения и были госпитализированы после того, как 5-этажный дом в Харькове был поврежден в результате вражеского обстрела.

Война •   •  9005 просмотра
Удар рф по Харькову: повреждено 5-этажное здание, количество травмированных возросло до двух