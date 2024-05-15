В городе осталось почти 700 человек: глава Донецкой ОГА рассказал о ситуации в Часовом Яру

В громаде остается 671 человек, преимущественно пожилые люди, которые тяжело покидают свои дома. Эвакуация продолжается медленно, а доставка гуманитарной помощи и медицинское обслуживание затруднены из-за обстрелов. Об этом рассказал Председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин в своем Telegram-канале, пишет УНН.

По словам Филашкина, россияне применяют FPV-дроны для атак на гражданских, которые передвигаются по улицам на велосипедах, а также на автомобили, перевозящие гуманитарную помощь, уничтожая все на своем пути.

В громаде до сих пор остается 671 человек. Силами военной администрации и волонтеров продолжаем вывозить людей. К сожалению, темпы эвакуации не очень высокие, потому что большинство здесь - пожилые люди, которым очень трудно покинуть пусть и разрушенные, но свои дома - говорит он.

По словам главы ОВА, доставка гуманитарной помощи является сложной из-за постоянной опасности, но работа продолжается, поскольку невозможно оставить людей без поддержки. Граждане получают необходимые лекарства, продукты питания, хлеб, гигиенические наборы и воду.

В то же время, медицинская помощь является еще более сложной из-за частых обстрелов, из-за чего медики и волонтеры не всегда могут своевременно помочь раненым, и не всех удается спасти.

Напомним

Представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин заявил, что в Часовом Яру в Донецкой области ситуация не изменилась, продолжаются активные бои и днем, и ночью. Враг территориальных успехов за последние дни не имел.