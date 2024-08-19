С начала этих суток на фронте произошло 110 боевых столкновений, самая горячая ситуация остается на покровском направлении, сообщается в сводке Генштаба ВСУ на 22.00 воскресенья, 18 августа, передает УНН.

Детали

Так, на покровском направлении, с начала этих суток, шли 33 боя в районах населенных пунктов Гродовка, Воздвиженка, Зеленое Поле, Калиновое, Миролюбовка, Николаевка, Новогродовка, Птичье, Заветное и Михайловка. «Силы обороны отбили 24 атаки, девять - еще продолжаются», - подчеркнули в Генштабе.

Отмечается, что сегодня на этом направлении был обезврежен 231 оккупант. Уничтожены танк, две артиллерийские системы, 120-мм миномет, четыре БпЛА и девять единиц автотранспорта. К тому же, повреждены МТ-ЛБ, две артиллерийские системы, 120-мм миномет и пять авто.

На торецком направлении россияне 19 раз атаковали украинские войска возле Дилиевки, Железного, Нелиповки и Торецка. «Шестнадцать наступлений остановлено, три штурма до сих пор продолжаются. Ситуация под контролем наших войск», - сказано в вечерней сводке.

По уточненной информации, на харьковском направлении произошло три боевых столкновения неподалеку от Волчанска и Липцов. Две атаки противника продолжаются.

На Купянском направлении враг 16 раз атаковал оборонительные рубежи наших воинов, в частности, возле Синьковки, Глушковки, Колесниковки и Стельмаховки. Как сообщает Генштаб, двенадцать боев завершены, четыре - продолжаются.

На лиманском направлении в течение дня произошло 15 боевых столкновений. Российские захватчики совершили штурмовые действия вблизи Грековки, Невского, Макеевки, Торского и Тернов. По состоянию на 22.00 воскресенья продолжаются две атаки.

На северном направлении украинские защитники отбили вражеский штурм в районе Верхнекаменского. На краматорском направлении шло 10 боев неподалеку Григорьевки, Калиновки, Часового Яра, Предтечино и Клищеевки. В настоящее время - без боевых столкновений.

На кураховском направлении враг шесть раз атаковал наши позиции вблизи Парасковиевки, Красногоровки и Константиновки. В результате боевых столкновений - потерпел поражение.

На времовском направлении противник совершил четыре наступательных действия в сторону Угледара, Раздольного и Водяного. Один бой до сих пор продолжается.

На приднепровском направлении враг не имел успеха, трижды атакуя оборонительные рубежи наших подразделений.

На других направлениях - без изменений.

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