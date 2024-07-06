За минувшие сутки российские войска убили 11 и ранили 43 жителей Донецкой области, попав по 25 населенным пунктам, сообщили в полиции области, пишет УНН.

Детали

"За сутки россияне убили 11 жителей Донецкой области, еще 43 получили ранения. Зафиксировано 2326 вражеских попаданий по фронтовому региону", - сообщили в полиции в соцсетях.

Под огнем, как указано, находились 25 населенных пунктов: города Константиновка, Новогродовка, Селидово, Северск, Славянск, Торецк, Украинск, Часов Яр, поселки Большая Новоселка, Дружба, Щербиновка, села Веселый Гай, Волченка, Елизаветовка, Ивановка, Заря, Комар, Николаевка, Миролюбовка, Перестройка, Предтечино, Разлив, Сонцовка, Ступочки, Урожайное. Повреждено 157 гражданских объектов - 91 жилой дом, 9 магазинов, админздания, предприятие, учебное заведение, аптека, кафе, рынок, СТО, автотранспорт, критическая инфраструктура:

По Селидово россия ударила двумя авиабомбами "КАБ-500" и РСЗО "Смерч" - погибли 5 мирных жителей, ранены - 15. Разрушениям подверглись 62 объекта инфраструктуры, из них 22 частных дома и 22 авто.

россия ударила двумя авиабомбами "КАБ-500" и РСЗО "Смерч" - погибли 5 мирных жителей, ранены - 15. Разрушениям подверглись 62 объекта инфраструктуры, из них 22 частных дома и 22 авто. Украинск оккупанты атаковали из РСЗО "Смерч" и "Ураган" - одного человека убили и двух ранили, повредили два многоквартирных и частный дома, предприятие.

оккупанты атаковали из РСЗО "Смерч" и "Ураган" - одного человека убили и двух ранили, повредили два многоквартирных и частный дома, предприятие. На Комар враг сбросил три управляемые авиабомбы "УМПБ Д-30СН", есть погибший, травмированы 18 жителей. Повреждены 2 многоквартирных и 13 частных домов, три магазина, аптека, админздание, 8 автомобилей, критическая инфраструктура.

враг сбросил три управляемые авиабомбы "УМПБ Д-30СН", есть погибший, травмированы 18 жителей. Повреждены 2 многоквартирных и 13 частных домов, три магазина, аптека, админздание, 8 автомобилей, критическая инфраструктура. По Торецку россияне попали авиабомбой "КАБ-250" и артиллерией - убили мужчину, еще троих жителей ранили. Повреждены админздания, частный дом.

россияне попали авиабомбой "КАБ-250" и артиллерией - убили мужчину, еще троих жителей ранили. Повреждены админздания, частный дом. В Часовом Яру в результате артобстрелов погибли три гражданских лица.

в результате артобстрелов погибли три гражданских лица. Две авиабомбы попали по жилому сектору Константиновки - ранен местный житель, повреждены 9 многоквартирных и 4 частных дома.

- ранен местный житель, повреждены 9 многоквартирных и 4 частных дома. Житель Славянска получил травмы в результате обстрела из РСЗО "Смерч", повреждены 7 домов в частном секторе.

получил травмы в результате обстрела из РСЗО "Смерч", повреждены 7 домов в частном секторе. По одному человеку ранено в Дружбе, Ивановке и Перестройке.

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