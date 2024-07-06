Киев • УНН
За минувшие сутки россияне убили 11 и ранили 43 жителей Донецкой области, повредив 157 гражданских объектов, среди которых 91 жилой дом, 9 магазинов, административные здания, предприятие, учебное заведение, аптека, кафе, рынок, СТО, транспортные средства и объекты критической инфраструктуры в 25 населенных пунктах.
За минувшие сутки российские войска убили 11 и ранили 43 жителей Донецкой области, попав по 25 населенным пунктам, сообщили в полиции области, пишет УНН.
Детали
"За сутки россияне убили 11 жителей Донецкой области, еще 43 получили ранения. Зафиксировано 2326 вражеских попаданий по фронтовому региону", - сообщили в полиции в соцсетях.
Под огнем, как указано, находились 25 населенных пунктов: города Константиновка, Новогродовка, Селидово, Северск, Славянск, Торецк, Украинск, Часов Яр, поселки Большая Новоселка, Дружба, Щербиновка, села Веселый Гай, Волченка, Елизаветовка, Ивановка, Заря, Комар, Николаевка, Миролюбовка, Перестройка, Предтечино, Разлив, Сонцовка, Ступочки, Урожайное. Повреждено 157 гражданских объектов - 91 жилой дом, 9 магазинов, админздания, предприятие, учебное заведение, аптека, кафе, рынок, СТО, автотранспорт, критическая инфраструктура:
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