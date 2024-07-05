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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На оккупированной Донетчине резко уменьшилось население - Центр сопротивления

На оккупированной Донетчине резко уменьшилось население - Центр сопротивления

Киев  •  УНН

5 июля 2024, 13:20  •  13368 просмотра

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Население временно оккупированной Донецкой области резко сократилось до полумиллиона из-за принудительной эвакуации российскими властями и исчезновения людей, вызванные фильтрационными мероприятиями.

Население временно оккупированной Донетчины резко уменьшилось до полумиллиона. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

До полумиллиона уменьшилось количество населения временно оккупированной Донетчины. Такие данные озвучили сами представители российской оккупационной власти захваченного региона Украины.

Враг объясняет это прежде всего тем, что вынужден был эвакуировать местных в "безопасные" области россии. Однако дело совершенно не в этом. Коллаборационисты не могут признать, что их фильтрационные мероприятия, которые проводятся регулярно с начала полномасштабного вторжения, стали причиной исчезновения людей. Впрочем, ведут учет тех, кто без вести пропал при эвакуации,

- говорится в сообщении.

В рф активно вербуют подростков на войну против Украины - Центр сопротивления2 июля 2024, 12:25 • 20407 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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ukrainaУкраина
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