На оккупированной Донетчине резко уменьшилось население - Центр сопротивления

Население временно оккупированной Донетчины резко уменьшилось до полумиллиона. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

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До полумиллиона уменьшилось количество населения временно оккупированной Донетчины. Такие данные озвучили сами представители российской оккупационной власти захваченного региона Украины.

Враг объясняет это прежде всего тем, что вынужден был эвакуировать местных в "безопасные" области россии. Однако дело совершенно не в этом. Коллаборационисты не могут признать, что их фильтрационные мероприятия, которые проводятся регулярно с начала полномасштабного вторжения, стали причиной исчезновения людей. Впрочем, ведут учет тех, кто без вести пропал при эвакуации,