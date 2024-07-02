В рф активно вербуют подростков на войну против Украины - Центр сопротивления

Кремль активно ищет живую силу, чтобы пополнить беспрецедентные потери своей армии. россияне прибегают к вербовке подростков. Об этом заявили в Центре национального сопротивления Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что сейчас в россии наблюдается активная вербовка участников патриотических движений, в частности сети центров милитарного воспитания "воин" и "юнармии". Подростков 17 лет активно вербуют в военкоматы на заключение контракта с достижением совершеннолетия.

Играя на юношеском максимализме, и с помощью пропаганды россияне надеются набрать десятки тысяч подростков. Однако Центр национального сопротивления предупреждает, что каждый враг, который вступит на нашу землю будет ликвидирован, - говорится в сообщении.

россияне бросили на войну в Украину тысячи нелегальных мигрантов - Центр национального сопротивления