В рф активно вербуют подростков на войну против Украины - Центр сопротивления
Киев • УНН
россия активно вербует подростков в возрасте от 17 лет для участия в войне против Украины, ориентируясь на патриотические молодежные движения и центры военного образования, играя на юношеском максимализме и пропаганде, чтобы завербовать десятки тысяч подростков для подписания контрактов по достижению совершеннолетия.
Кремль активно ищет живую силу, чтобы пополнить беспрецедентные потери своей армии. россияне прибегают к вербовке подростков. Об этом заявили в Центре национального сопротивления Украины, передает УНН.
Детали
Отмечается, что сейчас в россии наблюдается активная вербовка участников патриотических движений, в частности сети центров милитарного воспитания "воин" и "юнармии". Подростков 17 лет активно вербуют в военкоматы на заключение контракта с достижением совершеннолетия.
Играя на юношеском максимализме, и с помощью пропаганды россияне надеются набрать десятки тысяч подростков. Однако Центр национального сопротивления предупреждает, что каждый враг, который вступит на нашу землю будет ликвидирован,
россияне бросили на войну в Украину тысячи нелегальных мигрантов - Центр национального сопротивления28 июня 2024, 13:52 • 18156 просмотров