россияне бросили на войну в Украину тысячи нелегальных мигрантов - Центр национального сопротивления
Киев • УНН
Россияне активно вербуют нелегальных мигрантов, в том числе заключенных и мигрантов, для участия в войне против Украины в обмен на российское гражданство.
Россияне активно вербуют нелегальных мигрантов к захватнической войне против Украины. Об этом заявили в Центре национального сопротивления Украины, передает УНН.
Детали
В сопротивлении объясняют, что оккупанты используют для войны в Украине малозначимые для рф социальные элементы, чтобы уменьшить социальное напряжение в российском обществе
Такими (элементами - ред.) являются заключенные и мигранты. По свидетельствам официальной Москвы, им удалось привлечь к "сво" 30 тыс. нелегалов в обмен на российское гражданство, но большинство из них гражданство не дождутся, ведь будут ликвидированы в Украине
Более 100 тысяч мигрантов из Центральной Азии были ввезены на оккупированные Россией территории29 ноября 2023, 23:40 • 34538 просмотров
Напомним
Президент россии владимир путин заявил, что на участие в войне против Украины берет почти 700 тысяч россиян.