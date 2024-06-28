россияне бросили на войну в Украину тысячи нелегальных мигрантов - Центр национального сопротивления

Россияне активно вербуют нелегальных мигрантов к захватнической войне против Украины. Об этом заявили в Центре национального сопротивления Украины, передает УНН.

Детали

В сопротивлении объясняют, что оккупанты используют для войны в Украине малозначимые для рф социальные элементы, чтобы уменьшить социальное напряжение в российском обществе

Такими (элементами - ред.) являются заключенные и мигранты. По свидетельствам официальной Москвы, им удалось привлечь к "сво" 30 тыс. нелегалов в обмен на российское гражданство, но большинство из них гражданство не дождутся, ведь будут ликвидированы в Украине - резюмировали в Сопротивлении.

Более 100 тысяч мигрантов из Центральной Азии были ввезены на оккупированные Россией территории

Напомним

Президент россии владимир путин заявил, что на участие в войне против Украины берет почти 700 тысяч россиян.