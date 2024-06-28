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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 60487 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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росіяни кинули на війну в Україну тисячі нелегальних мігрантів - Центр національного спротиву

Київ • УНН

 • 18787 перегляди

Росіяни активно вербують нелегальних мігрантів, у тому числі ув'язнених і мігрантів, для участі у війні проти України в обмін на російське громадянство.

росіяни кинули на війну в Україну тисячі нелегальних мігрантів - Центр національного спротиву

Росіяни активно вербують нелегальних мігрантів до загарбницької війни проти України. Про це заявили у Центрі національного спротиву України, передає УНН.

Деталі 

У спротиві пояснюють, що окупанти використовують для війни в Україні малозначущі для рф соціальні елементи, щоб зменшити соціальну напругу в російському суспільстві

Такими (елементами - ред.) є ув’язнені та мігранти. За свідченнями офіційної Москви, їм вдалось залучити до "сво" 30 тис. нелегалів в обмін на російське громадянство, але більшість з них громадянство не дочекаються, адже будуть ліквідовані в Україні

- резюмували в Спротиві. 

Понад 100 тисяч мігрантів з Центральної Азії були ввезені на окуповані Росією території30.11.23, 01:40 • 34669 переглядiв

Нагадаємо

Президент росії володимир путін заявив, що на участь у війні проти України бере майже 700 тисяч росіян.  

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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