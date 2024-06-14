За словами путіна, на "сво" перебуває майже 700 тисяч росіян
Київ • УНН
російський очільник озвучив нову цифру російського контингенту на війні в Україні.
очільник росії володимир путін заявив, що на участь у війні бере майже 700 тисяч росіян. Як пише УНН, про це він заявив 14 червня ід час зустрічі з учасниками освітньої програми для російських військових, які брали участь у війні проти України.
За словами путіна, в зоні так званої "спецоперації" перебуває майже 700 тисяч російських військових.
До того путін називав кількість російського контингенту в Україні наприкінці 2023 року. Тоді, за його словами, у війні проти України було задіяно 617 тисяч військових рф.
Нагадаємо
За даними Генштабу, з початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 524 060 осіб особового складу і 7936 танків, і тільки за добу російські війська втратили 1250 осіб.
Втрати рф у війні проти України вже 350 тисяч вбитими або пораненими, 24 судна - Остін13.06.24, 15:36 • 23424 перегляди