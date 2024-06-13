Втрати рф у війні проти України вже 350 тисяч вбитими або пораненими, 24 судна - Остін
Київ • УНН
З моменту повномасштабного вторгнення рф в Україну в лютому 2022 року щонайменше 350 000 російських військовослужбовців були вбиті або поранені, 24 російських судна були потоплені або пошкоджені в Чорному морі, що підкреслює високу ціну, яку росія заплатила за імперські амбіції глави кремля володимира путіна.
З моменту повномасштабного вторгнення рф в Україну в лютому 2022 року щонайменше 350 000 російських військовослужбовців були вбиті або поранені, 24 російських судна були потоплені або пошкоджені в Чорному морі, що підкреслює високу ціну, яку росія заплатила за імперські амбіції глави кремля володимира путіна. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на початку засідання у форматі "Рамштайн" у четвер, пише УНН.
З моменту повномасштабного вторгнення путіна в лютому 2022 року щонайменше 350 000 російських військовослужбовців було вбито або поранено. Українські сили потопили, знищили або пошкодили 24 російські судна у Чорному морі
З його слів, "з вересня минулого року - безпосередньо перед поновленням наступу кремля - росія втратила понад 2600 бойових машин на лінії фронту в Україні". "Під час просування на захід від Авдіївки російські окупанти лише за травень втратили там понад 160 бойових машин", - додав він.
"Тож це лише одне нагадування про ціну, яку росія заплатила за імперські амбіції путіна. І це ще одне нагадування про рішучість України", - зазначив Остін.
"І не сумнівайтеся. Партнери України у всьому світі підтримують її", - наголосив голова Пентагону.
Остін прокоментував схвалення Вашингтоном атак ЗСУ по об’єктах на території рф07.06.24, 16:21 • 18377 переглядiв