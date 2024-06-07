Остін прокоментував схвалення Вашингтоном атак ЗСУ по об’єктах на території рф

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Київ • УНН

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Ллойд Остін заявив, що наданий українській армії обмежений дозвіл наносити удари боєприпасами США по цілях на російській території буде «дуже, дуже корисним» для України.

Ллойд Остін розповів про обмежений дозвіл, наданий США Україні щодо ударів по території росії. Глава Пентагону зокрема зазначив, що це є "дуже, дуже корисним".

Про це повідомляє CNN, передає УНН.

Деталі

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив у четвер в інтерв'ю CNN, що нова політика, яка дозволяє українським військовим завдавати обмежених ударів по території рф американськими боєприпасами, буде "дуже, дуже корисною для українців у майбутньому".

Також глава Пентагону сформулював наступну тезу:

Ми надали Україні можливість вести вогонь у відповідь, стріляти у відповідь по російських військах, які стріляють по них, і мати можливість знищувати їхні артилерійські батареї, коли вони стріляють по українцях

- сказав Остін у програмі «Ситуаційна кімната».

Контекст

Президент США Джо Байден надав Україні дозвіл на нанесення ударів американськими боєприпасами на російській території. Втім ці удари обмежені цілями поблизу кордону з Харковом, де російські війська зосередили свої зусилля.

Доповнення

Крім того Остін відповів на про начебто зменшення підтримки в США, зазначивши, що він вірить у "сильну підтримку України" серед обох політичних партій.

Міністр оборони США зауважив, що  президент росії, ймовірно, не зупиниться, намагаючись захопити Україну.

Я був упевнений, що відбудеться правильна річ, тому що кожного разу, коли ви бачите таку підтримку по обидва боки проходу, Конгрес знайде спосіб зробити все можливе, щоб досягти мети. Що вони і зробили в цьому випадку, тому що це правильно. І Україна важлива... не лише для України, не лише для Європи - вона важлива для нас і вона важлива для всього світу. Отже, ми повинні переконатися, що Путін не зможе розтоптати Україну, тому що, як сказав президент, є велика ймовірність, майже стовідсоткова, що Путін не зупиниться на досягнутому. Він продовжить рухатися вперед в інших актах агресії

- сказав він.

"Ми не санкціонуємо удари по москві": Байден про використання зброї США для ударів по території рф 06.06.24, 15:32 • 23212 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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