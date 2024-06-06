"Ми не санкціонуємо удари по москві": Байден про використання зброї США для ударів по території рф

ukenru
Ексклюзив
07:30 • 19228 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

04:30 • 48245 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 65576 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 110118 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 134497 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 137968 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 238395 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 170997 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 190185 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 173014 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
3 м/с
50 %
750 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Ілон Маск продав соцмережу X своїй компанії xAI за 33 млрд доларів

Ілон Маск продав соцмережу X своїй компанії xAI за 33 млрд доларів

29 березня, 00:07 • 26653 перегляди
Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

29 березня, 00:25 • 30419 перегляди
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

29 березня, 01:53 • 37536 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

29 березня, 03:09 • 43578 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

07:29 • 22776 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 238396 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 359590 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 375354 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 290921 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 363970 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 59225 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 75939 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 87411 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 170228 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 172811 перегляди
Актуальне
"Ми не санкціонуємо удари по москві": Байден про використання зброї США для ударів по території рф

"Ми не санкціонуємо удари по москві": Байден про використання зброї США для ударів по території рф

Київ • УНН

 • 23212 перегляди

На тлі інформації про те, що США дозволили Україні використовувати американську зброю для ударів по рф, Джо Байден заявив, що Білий дім ніколи не санкціонує ударів по москві чи кремлю.

Вашингтон не дозволяв Україні використовувати американську зброю для завдання ударів вглиб території рф, адже Білий дім ніколи не санкціонує удари по москві. Про це в інтерв'ю для ABC News заявив президент США Джо Байден, передає УНН.

Деталі 

Ведучий записав у Байдена - чи використовували Сили оборони України американську зброю, після того, як Білий дім зняв обмеження для ударів по прикордонних територіях. 

Лідер Білого дому не дав прямої відповіді, але чітко дав зрозуміти, що ці озброєння не будуть використані для нападу на російську столицю або резиденцію уряду.

США таємно дозволили Україні використовувати американську зброю для ударів по рф близько Харківщини30.05.24, 23:30 • 32636 переглядiв

Їх (удари - ред.) дозволено використовувати поблизу кордону, коли вони використовуються з іншого боку кордону для нападу на конкретні цілі в Україні. Ми не санкціонуємо удари на 200 миль углиб росії, ми не санкціонуємо удари по москві, по кремлю

- підкреслив Джо Байден. 

Доповнення

Під час інтерв'ю у Байдена також запитали, чи стурбований він заявами російського президента володимира путіна, який днями зауважив, що "постачання високоточної зброї в Україну для ударів по російській території є прямою участю в цій війні".

Президента США вчергове підкреслив, що американська зброя використовується лише для захисту України від постійних атак та обстрілів з боку рф.

Ми не говоримо про те, щоб дати їм зброю для удару по Москві, для удару по Кремлю, для удару...тільки через кордон, звідки вони отримують значні обстріли зі звичайної зброї, використовуваної росіянами для того, щоб потрапити в Україну і вбивати українців

- зауважив Байден.

Нагадаємо

Днями в Associated Press заявили, що Україна вже використовувала американську зброю для завдання ударів по росії, зокрема, і для удару по російській батареї протиповітряної оборони С-300/400 у бєлгородській області.

В рф попередили, що можуть постачати зброю для ударів по об'єктах на Заході06.06.24, 10:58 • 23861 перегляд

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ВійнаПолітикаНовини Світу
dzho-baidenДжо Байден
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна
polshchaПольща
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,930.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,884.51