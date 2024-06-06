"Ми не санкціонуємо удари по москві": Байден про використання зброї США для ударів по території рф

Вашингтон не дозволяв Україні використовувати американську зброю для завдання ударів вглиб території рф, адже Білий дім ніколи не санкціонує удари по москві. Про це в інтерв'ю для ABC News заявив президент США Джо Байден, передає УНН.

Деталі

Ведучий записав у Байдена - чи використовували Сили оборони України американську зброю, після того, як Білий дім зняв обмеження для ударів по прикордонних територіях.

Лідер Білого дому не дав прямої відповіді, але чітко дав зрозуміти, що ці озброєння не будуть використані для нападу на російську столицю або резиденцію уряду.

США таємно дозволили Україні використовувати американську зброю для ударів по рф близько Харківщини

Їх (удари - ред.) дозволено використовувати поблизу кордону, коли вони використовуються з іншого боку кордону для нападу на конкретні цілі в Україні. Ми не санкціонуємо удари на 200 миль углиб росії, ми не санкціонуємо удари по москві, по кремлю

Доповнення

Під час інтерв'ю у Байдена також запитали, чи стурбований він заявами російського президента володимира путіна, який днями зауважив, що "постачання високоточної зброї в Україну для ударів по російській території є прямою участю в цій війні".

Президента США вчергове підкреслив, що американська зброя використовується лише для захисту України від постійних атак та обстрілів з боку рф.

Ми не говоримо про те, щоб дати їм зброю для удару по Москві, для удару по Кремлю, для удару...тільки через кордон, звідки вони отримують значні обстріли зі звичайної зброї, використовуваної росіянами для того, щоб потрапити в Україну і вбивати українців