В рф попередили, що можуть постачати зброю для ударів по об'єктах на Заході
Київ • УНН
росія попередила, що може постачати зброю для нанесення ударів по цілях на Заході, оскільки Україні було дозволено атакувати російську територію.
У москві вважають, що дозвіл Україні наносити удари по цілях на території рф може призвести до "дуже серйозних проблем", - президент росії володимир путін попередив, що москва може постачати зброю для нанесення ударів.
Про це пише ВВС, передає УНН.
Деталі
З метою нападу на західні об'єкти москва може озброїти інші країни, пише видання. Вказується, що путін зробив заяву з приводу того, що Україна отримала зелене світло для ударів по цілях на території рф. Зокрема очільник кремля натякнув про наступне:
Якщо хтось вважає, що можна постачати таку зброю в зону бойових дій, щоб атакувати нашу територію і створювати нам проблеми, то чому ми не маємо права постачати зброю такого ж класу в регіони світу, де будуть наноситися удари по чутливих об'єктах цих країн?
Він не уточнив, в які саме країни Москва може постачати зброю, але повідомив, що "відповідь може бути асиметричною. Ми будемо думати над цим".
Також президент рф згадав про Німеччину, дозвіл ФРН вільно вражати цілі на території росії далекобійною зброєю німецького виробництва.
"Коли говорять, що буде більше ракет, які будуть вражати цілі на російській території, це остаточно руйнує російсько-німецькі відносини", - сказав президент російської федерації.
Нагадаємо
путін пригрозив використовувати всі засоби, включаючи ядерну зброю, для захисту інтересів рф у разі загрози, заперечуючи при цьому звинувачення в брязканні ядерною зброєю.
путін заявив, що у російському полоні перебуває 6465 українських військових05.06.24, 21:38 • 68127 переглядiв