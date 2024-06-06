В рф предупредили, что могут поставлять оружие для ударов по объектам на Западе

В москве считают, что разрешение Украине наносить удары по целям на территории рф может привести к "очень серьезным проблемам", - президент россии владимир путин предупредил, что рф может поставлять оружие для нанесения ударов.

Об этом пишет ВВС, передает УНН.

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С целью нападения на западные объекты москва может вооружить другие страны, пишет издание. Указывается, что путин сделал заявление по поводу того, что Украина получила зеленый свет для ударов по целям на территории рф. В частности глава кремля намекнул о следующем:

Если кто-то считает, что можно поставлять такое оружие в зону боевых действий, чтобы атаковать нашу территорию и создавать нам проблемы, то почему мы не имеем права поставлять оружие такого же класса в регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам этих стран? - сказал президент россии.

Он не уточнил, в какие именно страны Москва может поставлять оружие, но сообщил, что "ответ может быть асимметричным. Мы будем думать об этом".

Также президент рф упомянул о Германии, разрешении ФРГ свободно поражать цели на территории россии дальнобойным оружием немецкого производства.

"Когда говорят, что будет больше ракет, которые будут поражать цели на российской территории, это окончательно разрушает российско-немецкие отношения", - сказал президент российской федерации.

Напомним

путин пригрозил использовать все средства, включая ядерное оружие, для защиты интересов рф в случае угрозы, отрицая при этом обвинения в бряцании ядерным оружием.

путин заявил, что в российском плену находится 6465 украинских военных